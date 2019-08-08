Найшвидший птах у світі "зафотобомбив" знімок з дрона

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Сапсан, який вважається найшвидшим птахом у світі, "зафотобомбив" знімок, зроблений дроном, який у цей час фотографував човен з повітря.

Алан Едвардс каже, що це "один з дуже рідкісних моментів", коли сапсан пролетів назустріч камері.

Знімок вдалося зробити поблизу Юрського узбережжя, що на півдні Великої Британії. Птах пролетів прямо над дроном, і встиг показати свої кігті.

За словами пана Едвардса, сапсан з'явився в небі дуже несподівано і раптово - чоловік одразу ж скерував безпілотник назад, коли побачив незрозумілий спалах.

Він розповів, що пізніше сповільнив відеозапис, який знімав дрон, розбив його на окремі кадри, і побачив, що цим спалахом був проліт сапсана.

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"Останнє, що хотілося, - це зробити птаху боляче чи втратити дрон", - додає Едвардс.

Він припускає, що десь неподалік розташоване гніздо птаха, і він намагався захистити "свою" територію.

За словами Едвардса, він ніколи не бачив сапсанів у цій місцевості, але тепер сподівається побачити птаха знову.

Вважається, що сапсан - це найшвидший птах (і тварина взагалі) у світі. При пікіруванні він здатний розвивати швидкість 322 км/год.

Сапсани поширені на усіх континентах, окрім Антарктиди. За підрахунками дослідників, в Європі гніздяться від 12 до 25 тисяч пар сапсанів - як правило, в малодоступних для людини місцях.

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