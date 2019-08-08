Злодії можуть викрасти авто з безключовим доступом за 10 секунд

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Зламати деякі нові моделі автомобілів і проникнути в них можна за лічені секунди. Все через вразливість у системах безключового доступу.

Такі безконтактні системи дозволяють відкривати і заводити автівки без необхідності діставати ключ з кишені. Вони самі розпізнають, коли власник підходить до машини, і автоматично відмикають двері й запускають двигун.

Британський автомобільний журнал What Car? протестував, як працюють ці системи в кількох популярних моделях автомобілів і перевірив, як швидко в них можуть проникнути зловмисники.

З'ясувалося, що, приміром, у автомобіль Audi TT RS можна проникнути всього за 10 секунд, а в Land Rover Discovery Sport TD4 - за 30 секунд.

Під час експерименту What Car? використовував ті ж самі прийоми, які застосовують зловмисники.

Лише в Англії та Уельсі у 2018 році було викрадено 106 тисяч автівок. Це найбільша цифра за останні вісім років, і експерти вважають, що значну роль у збільшенні викрадень зіграли саме вразливість систем безключового доступу.

Втім, офіційних цифр, які б підтверджували такий висновок, наразі немає.

Одразу кілька автовиробників - зокрема, VW Group і PSA Peugeot Citroën - заявили виданню What Car?, що співпрацюють з поліцією і страховими компаніями для виявлення недоліків у системах безключового доступу і працюють над їх виправленням.

У PSA Peugeot Citroën зазначають, що на прохання автовласників дилери можуть відключити ці системи.

Представники Land Rover результати експерименту What Car? не прокоментували.

Як злочинці обманюють систему безключового доступу?

Злодії, як правило, працюють у парах, а їхньою ціллю стають автомобілі, припарковані біля будинку власника.

Один зі злочинців розташовується біля будинку: в руках він тримає спеціальний пристрій, який ловить радіосигнал зі смарт-ключа, посилює його і ретранслює на інший пристрій, розташований біля автомобіля.

Система безключового доступу розцінює це так, ніби власник підійшов до автівки зі справжнім смарт-ключем, і відмикає двері.

Одразу після викрадення злочинці, як правило, розділяються, кажуть правоохоронці.

Водночас деякі автовиробники останнім часом вдосконалюють власні системи безключового доступу - приміром додають до неї сенсор руху.

What Car? під час експерименту не зміг проникнути в жоден з автомобілів, який був обладнаний таким сенсором.

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