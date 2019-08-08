Еббі-роуд: знаменитому фото Beatles виповнилося 50

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8 серпня 1969 року сталася одна з найбільш відомих подій в історії поп-музики, яку імітують досі.

Учасники Beatles - Джордж Гаррісон, Пол Маккартні, Рінго Старр та Джон Леннон - зібралися на коротку фотосесію біля студій EMI у Лондоні, де саме працювала група.

Ієн Макміллан зробив досить скромний знімок музикантів на переході через дорогу B507, коли вони прямували до студії звукозапису. Це зображення у вересні 1969 року прикрасило обкладинку альбому гурту "Abbey Road".

Фотографію для обкладинки альбому Abbey Road вибрав Пол Маккартні. Йому ж належала і сама ідея обкладинки.

Фотографу Ієну Макміллану дали для зйомки лише 10 хвилин. Він зробив шість дублів, поки "бітли" переходили дорогу туди-сюди "зеброю".

З фотографією пов'язано багато легенд, а сам пішохідний перехід став місцем паломництва туристів, які копіюють ходу легендарної ліверпульської четвірки.

Image caption На студії Еббі-роуд гурт Beatles записав більшість зі своїх альбомів, зокрема "Help!" та "Sgt Pepper's"

Ось вже 50 років люди ходять цим переходом, аби відтворити знамените фото.

Ось деякі з результатів цих зусиль:

Копирайт изображения Marcelo Santos do Ó Image caption Марселу не вдалося повторити рухи музикантів Beatles

Марселу приїхав до Лондона з Бразилії, щоб працювати на Олімпійських іграх 2012 року. Коли він і його колеги намагалися відтворити обкладинку, у вирішальний момент 40-річний уродженець Сан-Паулу спіткнувся.

"Я третій чоловік зліва, Едуарду (другий у черзі) поставив ногу за моєю правою ногою, і я ледь не впав. Усі так сміялися", - розповідає він.

Копирайт изображения Amy Holman Image caption Емі Холман вирішила відтворити обкладинку альбому самостійно

Мабуть, забагато Емі Холман не буває. Американська студентка вирішила відтворити обкладинку альбому самотужки.

"Я подумала, що буде смішно відтворити фотографію самостійно", - каже 18-річна дівчина.

"Мій тато робив фотографію, поки я бігала вулицею! Звичайно, я потім її обробила у Photoshop".

Копирайт изображения Júlio Andrade Image caption Жуліо Андраде вирішив перейти дорогу по-бразильськи

Жуліо Андраде - музикант з Бразилії, який каже, що хотів "представити щось бразильське через цей танець".

Таке явно не у всіх вийде зробити.

Копирайт изображения Jenna Mary Popp Image caption Дженна Попп пройшлася босоніж попри дощ - наслідувала Пола Маккартні

Дженну з міста Таскан в Арізоні (друга зліва) надихнув Пол Маккартні, який був без взуття на обкладинці альбому.

"Чому б не зняти взуття і не ходити босоніж, як це робив Пол?"- каже вона.

Копирайт изображения Natalie Culmone Image caption Зліва направо: Наталі Калмон, Наталі Ворслі, Кайра Скарлетт і Грейс Гаспаріні

Канадська студентка Наталі Калмон провела семестр, навчаючись поблизу Лондона. Коли троє її найкращих подруг завітали до неї, вони скористалися можливістю відвідати визначну пам'ятку Лондона

"Ми подумали, оскільки нас четверо, це ідеально виглядатиме", - каже вона.

"Мої друзі Грейс і Нет одержимі Beatles, тому нам необхідно було зробити чудове фото".

Копирайт изображения Murilo Moraes Image caption Муріло Мораеш (другий ліворуч) з друзями

Муріло Мораеш також вирішив відвідати важливе місце "історії поп-культури", коли у липні опинився в Лондоні зі своїми друзями.

Розробник програмного забезпечення, що живе у Дубліні, каже: "Не кожного дня буває можливість відвідати таке відоме місце".

Часто намагаються відтворити знамените фото актори і музиканти.

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