Експрезидента Киргизстану затримали після штурму його резиденції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алмазбека Атамбаєва затримали після штурму його резиденції, в якому взяли участь тисячі силовиків

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали силовики. Його везуть до столиці країни Бішкека, повідомляють ЗМІ.

Раніше киргизькі силовики провели повторний штурм резиденції Атамбаєва у селі Кой-Таш Чуйської області. Нова киргизька влада звинувачує Атамбаєва в корупції. Експрезидент називає звинувачення політично мотивованими.

Про затримання експрезидента повідомляє зокрема кореспондент Інтерфаксу. За його даними, в операції у селі Кой-Таш брали участь близько двох тисяч співробітників МВС, в тому числі загін СОБР. Операцією керував міністр внутрішніх справ Кашкар Джунушалієв.

Прихильники Атамбаєва не пропускали машину силовиків із затриманим експрезидентом, тому кортеж мусив поїхати до Бішкека об'їзною дорогою.

ТАСС, посилаючись на штаб Атамбаєва, передає, що експрезидент країни сам здався силовикам.

"Атамбаєва вивезли з території резиденції співробітниками правоохоронних органів", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше прихильники Атамбаєва повідомили про те, що почався ще один штурм резиденції, під час якого лунали постріли і застосовувалися світло-шумові гранати. Прихильники Атамбаєва кидали в співробітників спецпідрозділів камені й палиці.

Як повідомляє кореспондент Інтерфаксу з посиланням на очевидців, у селі Кой-Таш горять машини, на місці операції перебуває спецтехніка МВС, водомети та таранні машини.

За інформацією киргизького телеканалу "Апрель", штурм почався після того, як машина силових структур протаранила ворота будинку Атамбаєва. За оцінками каналу, в спецоперації брали участь кілька тисяч силовиків, яким протидіяли не більш як 400 прихильників експрезидента.

Киргизький інформаційний портал 24.kg повідомив, що співробітники силових структур заблокували всі автошляхи, які ведуть до села Кой-Таш і відмовилися пропускати журналістів у район спецоперації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шлях до села Кой-Таш був заблокований силовиками

Водночас прем'єр-міністр Киргизстану Мухаммедкалий Абилгазієв і заступник міністра внутрішніх справ Суйун Омурзаков на позачерговому засіданні парламенту заявили, що не знають про другий штурм.

У четвер вранці Атамбаєв заявив, що має намір вивести своїх прихильників на безстроковий мітинг у столицю з вимогою відставки чинного президента Сооронбая Жеенбекова.

7 серпня спецслужби Киргизстану зробили спробу силового затримання Атамбаєва в селі Кой-Таш в 20 кілометрах на південь від Бішкека. Однак на захист експрезидента встали його прихильники, і затримати його силовикам не вдалося. В ході операції постраждали понад 70 людей, один із співробітників спецпідрозділу помер від вогнепального поранення.

Як повідомив у четвер глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаев, загиблий співробітник спецпідрозділу отримав смертельне поранення зі снайперської гвинтівки.

Влада назвала ім'я загиблого - це підполковник Усен Ніязбеков, заступник командувача спецпідрозділу ГКНБ "Альфа".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У середу силовикам не вдалося затримати Атамбаєва. Його прихильники чинили спротив, один з силовиків отримав смертельне поранення, шістьох захопили в заручники

Раніше він повідомив, що в ході операції прихильники Атамбаєва захопили вогнепальну зброю, якию була озброєна резервна група спецпідрозділу.

Атамбаєв стверджує, що його прихильники не мали зброї, а сам він стріляв при спробі його затримати.

"У моїх прихильників не було навіть рогатки, це все брешуть по телевізору. Я стріляв, коли хлопці пішли на третій поверх. Намагався не влучити у хлопців", - заявив він в четвер.

Прихильники екс-президента взяли в заручники деяких силовиків, але в четвер їх всіх відпустили. Незабаром після цього почався штурм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алмазбек Атамбаєв стверджував, що в його прихильників не було зброї

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Депутати парламенту Киргизстану запропонували ввести в країні надзвичайний стан у зв'язку з подіями навколо Атамбаєва.

Більше не свідок, обвинувачений

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков повідомив на позачерговому засіданні парламенту у четвер, що статус експрезидента Атамбаєва зміниться зі свідка на обвинуваченого у скоєнні тяжкого злочину після подій в селі Кой-Таш.

"Атамбаєв, вчинивши опір спецпідрозділу ДКНБ, який прибув в Кой-Таш для його примусового приводу, порушив конституцію і закони", - заявив Жеенбеков.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Киргизстану Жеенбеков заявив, що тепер пан Атамбаєв є обвинуваченим у скоєнні тяжкого злочину

27 червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва недоторканності, яка в нього була як у колишнього очільника держави. Перед цим депутати передали у прокуратуру перелік звинувачень щодо Атамбаєва, частину з них відомство підтримало.

За версією парламентаріїв, Атамбаєв причетний до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, незаконної передачі земель, звільнення за підробленими медичними довідками кримінального авторитета Азіза Батукаєва, узурпації влади та інших незаконних дій.