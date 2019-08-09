"Парова вагінальна інгаляція" призвела до опіків: то це небезпечно?

Копирайт изображения Getty Images

Гінекологи попереджають про можливі ризики використання "парових вагінальних інгаляцій" після того, як жінка з Канади отримала опіки під час використання такої "інгаляції".

Дослідження, що згадує про досвід 62-річної жінки, було опубліковане в Журналі акушерства та гінекології Канади.

Жінка страждала на випадання вагіни і вважала, що лікування може допомогти уникнути операції.

"Парова вагінальна інгаляція", яка передбачає сидіння над гарячою водою та сумішшю трав, стала дуже популярною в останні роки.

Цей та інші способи лікування інтимних ділянок тепер доступні в деяких косметичних салонах і спа-салонах.

Газета LA Times вперше повідомила про тенденцію використання "вагінальних інгаляцій" в 2010 році, і пізніше вона стала широков відомою, коли бренд Гвінет Пелтроу Goop рекомендував цей метод.

Минулого року американська модель Кріссі Тейген також поділилася своєю фотографією на лікуванні.

Реклама "парових вагінальних інгаляцій" стверджує, що вони використовувалися століттями в країнах Азії та Африки, а також, що ця практика, відома також як "Йоні стімінг" детоксикує та очищує вагіну.

Однак експерти запевняють, що ця практика може бути небезпечною, і стверджують, що немає підтверджених медичних доказів щодо тверджень про позитивний ефект для здоров'я, зокрема, щодо того, що такі "інгаляції" можуть полегшити болі при місячних або допомогти з репродуктивною функцією.

Доктор Ванесса Макей, консультант і речник Королівського коледжу акушерів та гінекологів, називає "міфом" те, що вагіна потребує широкого очищення або лікування. Вона рекомендує використовувати мила лише для зовнішньої поверхні жіночих статевих органів.

"У вагіні містяться хороші бактерії, які є там, щоб захистити її", - сказала вона у заяві.

"Інгаляція вагіни може вплинути на цей здоровий баланс бактерій та рівні рН і викликати роздратування, інфекцію (наприклад, бактеріальний вагіноз або молочницю) та запалення. Це також може призвести до опіку чуттєвої шкіри навколо вагіни", - пояснює вчена.

Низка лікарів поширили історію жінки, яка отримала опіки, аби попередити про можливі небезпеки від "інгаляцій".

Доктор Магалі Роберт, яка є автором статті у журналі, сказала, що постраждала жінка намагалася зробити "вагінальну інгаляцію" за порадою традиційного китайського лікаря.

Постраждала жінка, яка дала дозвіл на поширення інформації про свій досвід, два дні поспіль протягом 20 хвилин сиділа над водою, що кипіла, перш ніж піти у відділення невідкладної допомоги.

Вона отримала опіки другого ступеня і їй довелося відкласти операцію на час загоєння ран.

Доктор Роберт, яка працює у сферах тазової медицини та пластичної хірургії у Калгарі, зазначає, що нетрадиційна терапія, така як "вагінальна інгаляція", стає популярною завдяки інформації, опублікованій в інтернеті та чуткам.

"Медичні працівники мають знати про альтернативні методи лікування, щоб вони могли допомогти жінкам зробити усвідомлений вибір і уникнути потенційної шкоди", - йдеться у статті.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!