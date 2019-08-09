На Китай насувається супертайфун. Влада оголосила червоний рівень небезпеки
Китайська влада оголосила червоний рівень небезпеки через тайфун, який рухається в напрямку східного узбережжя країни.
Тайфун "Лекіма" вже дійшов до Тайваня, і швидкість вітру часом сягає 190 кілометрів на годину. Очікується, що тайфун досягне китайського узбережжя вже найближчої суботи.
Рятувальні служби вже попередили тисячі людей, аби ті готувалися до можливої евакуації.
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Також влада повідомляє про можливі повені в районах річок Янцзи та Хуанхе. Також до негоди готуються у провінціях Цзянсу і Шаньдун.
Компаніям, що володіють круїзними лайнерами, порадили затримати прибуття рейсів до Шанхая. На найближчі вихідні також призупинили рух частини потягів.
"Лекіма" наразі - це один із двох тайфунів у західній частині Тихого океану. Інший тайфун - Кроса - став причиною сильних дощів на Північних Маріанських островах і Гуамі.
За словами синоптиків, він рухається у північно-західному напрямку і вже наступного тижня може досягти Японії.
"Лекіма" - це вже дев'ятий тайфун у цьому році. В середу він став супертайфуном - до цієї категорії відносять найпотужніші форми тайфунів.
На Тайвані "Лекіма" призвів, зокрема, до скасування авіарейсів, закриття шкіл і офісів.
Окрім того, понад 40 тисяч будинків залишилися без електрики.
Шторм розпочався після того, як на Тайвані стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера.
Китайські синоптики очікують, що до моменту, коли "Лекіма" досягне материка, він вже частково ослабне.
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