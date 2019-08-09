Українське бюро "Эхо Москвы": навіщо Венедиктов приїжджав у Київ

Копирайт изображения Twitter Олексія Венедиктова Image caption Олексій Венедиктов біля СБУ

Редактор російського медіа "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов під час свого приїзду до Києва оголосив про плани відкрити українське бюро. Це його другий візит в українську столицю за останній час - на початку липня він передавав президенту Зеленському лист від матері керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за державну зраду.

Цього разу Олексій Венедиктов, судячи з його чекінів у Twitter, прилетів до Києва 6 серпня та поїхав 9-го.

В коментарях виданню Страна.ua він пояснив, що одна з цілей його візиту - можливе відкриття українського представництва "Эхо Москвы", до якого входили б радіостанція, сайт і сторінки в соцмережах.

"Це бюро, яке буде створювати якісні програми російською мовою, які захочуть купувати місцеві радіостанції. Щоб вести мовлення звідси в Росію про те, що відбувається в Україні", - розповів він.

Олексій Венедиктов додав, що розглядає можливість появи представництв Эхо Москвы" окрім Києва також в Одесі та Львові.

Водночас, він висловив надію на те, що в Україні переглянуть закон про квоти на радіо, який вимагає, щоб розмовний контент у радіопередачах становив не менше 60% їхнього мовлення.

"Мої журналісти, яких я верифікував, повинні звідси гнати інформацію, думки різних політичних сил в Росію. На це потрібно всього 4-5 людей. Але поки що закон про мову (про квоти на радіо - Ред.) забороняє нам це зробити. У розмовах з людьми з нової команди президента України я задаю питання, а чи буде корекція закону про мову?" - відзначив Венедиктов.

За його словами, працювати у представництві зможуть і українські, і російські журналісти, а очолить його, скоріше за все, Сакен Аймурзаєв - нинішній спецкор "Эхо Москвы" у Києві.

Водночас у коментарі виданню "КП в Україні" Олексій Венедиктов розповів, що інша мета його візиту - зустріч з друзями, а також поцікавитися, "що далі з Кирилом і що передати його мамі".

А на питання про те, чому до липня цього року він п'ять років не відвідував Київ, Венедиктов відповів: "Я не їздив давно, адже не хотів провокувати нікого на домисли, які і тут, і там гуляють без кінця - що я кремлівський гонець або держдепівський, або мосадівський. Я без доручень і повноважень їжджу сам по собі. Допомагаю там, де можу, і не заважаю там, де не можу".

Олексій Венедиктов також опублікував фото своєї прогулянки Києвом, зокрема Андріївським узвозом, у музеї Булгакова та біля будівлі СБУ.

Копирайт изображения Twitter Олексія Венедиктова Image caption Венедиктов біля музею Булгакова

Крім того, він дав інтерв'ю Дмитру Гордону на каналі "Наш", де розповів, що, за його даними, комунікацією між офіційними Києвом та Москвою президенти доручили з українського боку - помічнику президента Андрію Єрмаку, з російського - віцепрем'єру Дмитру Козаку.

Напередодні пройшла друга телефонна розмова між президентами Зеленським і Путіним через загибель чотирьох українських військових на Донбасі.

"Эхо Москвы" вважається одним з ліберальних та незалежних ЗМІ в Росії, а сам Олексій Венедиктов - "спеціалістом" щодо російського президента Володимира Путіна.

Водночас ряд українських активістів висловили протест проти можливого відкриття представництва "Эхо Москвы" в Україні.

"Нам тут тільки не вистачало, щоб в Київ ще приперся російський пропагандист, щоб робити філію Москви", - написав у Facebook активіст Олексій Стерненко.

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