Українське бюро "Эхо Москвы": навіщо Венедиктов приїжджав у Київ
Редактор російського медіа "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов під час свого приїзду до Києва оголосив про плани відкрити українське бюро. Це його другий візит в українську столицю за останній час - на початку липня він передавав президенту Зеленському лист від матері керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за державну зраду.
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Цього разу Олексій Венедиктов, судячи з його чекінів у Twitter, прилетів до Києва 6 серпня та поїхав 9-го.
В коментарях виданню Страна.ua він пояснив, що одна з цілей його візиту - можливе відкриття українського представництва "Эхо Москвы", до якого входили б радіостанція, сайт і сторінки в соцмережах.
"Це бюро, яке буде створювати якісні програми російською мовою, які захочуть купувати місцеві радіостанції. Щоб вести мовлення звідси в Росію про те, що відбувається в Україні", - розповів він.
Олексій Венедиктов додав, що розглядає можливість появи представництв Эхо Москвы" окрім Києва також в Одесі та Львові.
Водночас, він висловив надію на те, що в Україні переглянуть закон про квоти на радіо, який вимагає, щоб розмовний контент у радіопередачах становив не менше 60% їхнього мовлення.
"Мої журналісти, яких я верифікував, повинні звідси гнати інформацію, думки різних політичних сил в Росію. На це потрібно всього 4-5 людей. Але поки що закон про мову (про квоти на радіо - Ред.) забороняє нам це зробити. У розмовах з людьми з нової команди президента України я задаю питання, а чи буде корекція закону про мову?" - відзначив Венедиктов.
За його словами, працювати у представництві зможуть і українські, і російські журналісти, а очолить його, скоріше за все, Сакен Аймурзаєв - нинішній спецкор "Эхо Москвы" у Києві.
Водночас у коментарі виданню "КП в Україні" Олексій Венедиктов розповів, що інша мета його візиту - зустріч з друзями, а також поцікавитися, "що далі з Кирилом і що передати його мамі".
А на питання про те, чому до липня цього року він п'ять років не відвідував Київ, Венедиктов відповів: "Я не їздив давно, адже не хотів провокувати нікого на домисли, які і тут, і там гуляють без кінця - що я кремлівський гонець або держдепівський, або мосадівський. Я без доручень і повноважень їжджу сам по собі. Допомагаю там, де можу, і не заважаю там, де не можу".
Олексій Венедиктов також опублікував фото своєї прогулянки Києвом, зокрема Андріївським узвозом, у музеї Булгакова та біля будівлі СБУ.
Крім того, він дав інтерв'ю Дмитру Гордону на каналі "Наш", де розповів, що, за його даними, комунікацією між офіційними Києвом та Москвою президенти доручили з українського боку - помічнику президента Андрію Єрмаку, з російського - віцепрем'єру Дмитру Козаку.
Напередодні пройшла друга телефонна розмова між президентами Зеленським і Путіним через загибель чотирьох українських військових на Донбасі.
"Эхо Москвы" вважається одним з ліберальних та незалежних ЗМІ в Росії, а сам Олексій Венедиктов - "спеціалістом" щодо російського президента Володимира Путіна.
Водночас ряд українських активістів висловили протест проти можливого відкриття представництва "Эхо Москвы" в Україні.
"Нам тут тільки не вистачало, щоб в Київ ще приперся російський пропагандист, щоб робити філію Москви", - написав у Facebook активіст Олексій Стерненко.
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