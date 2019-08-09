Коли буде перше засідання Ради: новообрані депутати визначилися

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Перше засідання Верховної Ради призначено на 29 серпня. Таке рішення ухвалено на засіданні підготовчої депутатської групи, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Засідання підготовчої групи відкрив голова минулої Ради Андрій Парубій.

Далі учасники обрали головою цієї групи лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, який почав його вести. Андрій Парубій після цього залишив залу.

Image caption Засідання групи проводив Дмитро Разумков

Разом з паном Разумковим, який є найімовірнішим претендентом на посаду спікера, засідання групи вів Руслан Стефанчук - другий номер списку Слуги народу. Йому пророкують крісло першого віцеспікера.

"Європейську Солідарність" у підготовчій групі представляють Ірина Геращенко і Артур Герасимов, "Опозиційну платформу - за життя" - Нестор Шуфрич і Сергій Льовочкін, "Голос" - Ярослав Железняк.

Ірина Геращенко закликала сили, які не належать до "Слуги народу" узгодити дії, зокрема, при формуванні комітетів.

Вона запропонувала, щоб до керівництва комітету з питань нацбезпеки входив генерал Забродський.

Image caption ОПЗЖ на підготовчому засіданні представляли Сергій Льовочкін та Нестор Шуфріч

"Європейська Солідарність" пропонувала провести засідання 3 вересня, але за пропозицією лідера "Слуги народу", урочисте засідання вирішили провести 29 серпня. Кілька присутніх голосували проти дати 29 серпня.

Депутати також утворили дві інші робочі групи, які будуть безпосередньо займатися підготовкою роботи Ради: її першого засідання та комітетів.