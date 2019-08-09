На Житомирщині легковик влетів у мікроавтобус: десятки поранених
У Житомирській області на автошляху Житомир - Чернівці легковик BMW зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen, який прямував з Києва до Хмельницького.
Внаслідок ДТП 24 людини постраждали, 12 з них ушпиталили, зокрема, 3 дітей, повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.
За попередньою інформацією поліції, біля села Тетерівка 25-річний водій автомобіля BMW під час обгону виїхав на узбіччя дороги і втратив керування легковиком.
У результаті легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося його лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen.
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Після зіткнення легковик згорів.
Поліція відкрила справу за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Після ДТП рух на автошляху Житомир - Чернівці ускладнений, поліція організувала об'їзд.
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