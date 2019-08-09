Трамп: "Зеленський - раціональна людина. Домовиться з Путіним"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням очікує на зустріч з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що на президента України Володимира Зеленського чекають в Білому Домі, і вірять, що він зможе досягти успіху у перемовинах з Росією. Про це він заявив американським журналістам, повідомляє Голос Америки.

"Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде", - повідомив президент США.

Дональд Трамп назвав нового президента України "раціональною людиною", яка хоче миру.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні", - наголосив Дональд Трамп.

Раніше тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що у вересні Володимир Зеленський та Дональд Трамп матимуть можливість зустрітися у Польщі - під час заходів до річниці початку Другої світової війни, та в США - на засіданнях Генеральної асамблеї ООН.

Водночас, як повідомляє Укрінформ, щодо офіційного візиту Володимира Зеленського до США пан Тейлор зазначив, що "такий план взагалі є, але конкретних дат поки немає".

Що раніше повідомлялося про візит до США

Раніше джерела BBC News Україна повідомляли, що до посла України в США Валерія Чалого є претензії через начебто затягування візиту Зеленського до США, який в Офісі президента планували на кінець цього липня. Для цього у Вашингтон їздив і секретар РНБО Олександр Данилюк, і Андрій Єрмак, і навіть керівник СБУ Іван Баканов.

Деякі зустрічі представників української влади з американцями проходили без дипломатів з посольства, "аби не було зайвих вух".

19 липня Валерій Чалий був звільнений з посади посла.

"На жаль, ця людина нічим мені допомогти у підготовці візиту президента Зеленського не могла. Вона, на жаль, сьогодні працює якось так, що ми не маємо відчуття, що на належному рівні інтереси держави сьогодні представлені в США", - розповів помічник президента Андрій Єрмак.

У відповідь на це Валерій Чалий наголосив, що здивований такою критикою на свою адресу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Офісі президента посла України в США Валерія Чалого вважали винним за начебто затягування візиту президента Зленського до Вашингтону. Сам Валерій Чалий такою критикою здивований

"З одного боку, немає нічого непередбачуваного, що нова влада хоче ротації послів, які мають користуватися довірою президента України. Тим більше, якщо замінюються посли, які вже відбули свої терміни перебування. З іншого - оцінювати, наскільки ефективно посольство і, насамперед, посол за останні чотири роки відстоювали інтереси України в США, було б правильно, отримавши всебічну інформацію", - пояснив він в коментарі BBC News Україна.

Коментуючи інформацію про те, що він нібито не зміг організувати візит Зеленського до США, Валерій Чалий зазначив: "Знаю також, що була спроба переконати президента України "повісити" затримку його візиту в США на посольство і звинуватити посла. Це хибний шлях - адже ті, хто дійсно знається на деталях дипломатичної роботи, добре розуміють ситуацію. І правильно, що від цього відмовилися".

За його словами, навіть під час візиту самого Єрмака до США, посольство в короткі терміни організувало та забезпечило зустрічі у Білому домі "в умовах, коли про його поїздку до США у посольства не було ніяких офіційних сигналів".

США неодноразово висловлювали занепокоєння призначенням керівником Офісу президента Андрія Богдана, який працював з олігархом Ігорем Коломойським. І це кинуло тінь на команду нового президента.