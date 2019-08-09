Протести в Гонконгу: демонстранти зайняли аеропорт

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Вибачте за незручності. Ми боремося за майбутнє нашого дому", - йдеться на плакаті демонстрантів, які зайняли аеропорт Гонконгу

У Гонконгу одягнені в чорний одяг демонстранти сіли на підлогу в залі прильотів місцевого аеропорту. Таким чином вони намагаються привернути увагу іноземних громадян до ситуації в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю.

Масові протести в Гонконгу тривають вже третій місяць. Жителі почали виходити на вулиці після того, як місцева влада почала розглядати законопроєкт, який передбачав видачу материковому Китаю людей, переслідуваних китайською владою.

Колишня британська колонія перейшла під управління Китаю в 1997 році. Однією з умов передачі Гонконгу було дотримання принципу "одна країна, дві системи". Активісти вважають, що їх поступово позбавляють демократичних прав і автономії.

Демонстранти висувають наступні вимоги:

Проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати, чи не були дії поліції під час розгону протестів надмірно жорстокими

Остаточне відкликання законопроєкту про екстрадицію людей у материковий Китай

Відставка очільниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Пекін попередив протестувальників, що вони грають з вогнем, і порадив тверезо оцінювати тверду рішучість центрального уряду країни.

Що відбувається в аеропорту?

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Активісти хочуть привернути увагу іноземних туристів до протестів у Гонконгу

Демонстранти мають намір залишатися в аеропорту весь тиждень.

Вони тримають транспаранти на різних мовах з гаслами проти Керрі Лам і поліції. Також вони роздають авіапасажирам листівки, що розповідають про суть та мету протестів.

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Представники влади поки що не намагалися вигнати з аеропорту демонстрантів - активісти поводять себе мирно і практично не заважають роботі аеропорту. Поліції там немає.

"Протест буде мирним до тих пір, поки не з'явиться поліція", - сказав в інтерв'ю Reuters один з протестувальників. Керівництво аеропорту Гонконгу заявило, що протести ніяк не позначаться на його роботі.

Попередня акція протесту в аеропорті пройшла 26 липня. В ній брали участь кілька тисяч жителів, зокрема, авіапрацівники, і завершилася вона без будь-яких ексцесів.

У четвер США підвищили рівень небезпеки поїздок до Гонконгу.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліції в аеропорті немає

Того ж дня речниця Держдепартаменту Морган Ортагус назвала Китай "бандитським режимом" після того, як у державній газеті з'явилося фото і ім'я американського дипломата, який імовірно спілкувався з активістами.

"Свідома держава себе так не поводить", - наголосила Ортагус.

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У понеділок керівниця адміністрації Керрі Лам в інтерв'ю заявила, що Гонконг знаходиться у кроці від розвитку дуже небезпечної ситуації.

Також вона звинуватила активістів у використанні закону про екстрадицію як привода для протестів. Вона вважає, що їхня основна мета - "знищення Гонконгу".

Раніше в п'ятницю влада повідомила, що поліції допомагатиме колишній заступник комісара поліції Гонконгу Алан Лау, що вийшов у відставку. У 2014 році саме він керував діями поліції міста під час "протестів парасольок".

Що робить китайський уряд?

Пекін неодноразово попереджав, що не терпітиме продовження демонстрацій, а китайська армія випустила ролик з навчань по припиненню масових заворушень.

На відео, імовірно знятому на території Гонконгу, добре озброєні військові спускаються з гелікоптера, зі стріляниною просуваються вулицею і займають житлові будинки.

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