Під час вибуху на полігоні в Росії загинули п'ять працівників "Росатому"

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П'ять працівників російської держкорпорації "Росатом" загинули під час вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня, ще троє отримали травми та опіки різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні держкорпорації.

Раніше Міноборони Росії повідомляло, що під час вибуху на полігоні під Сєвєродвінськом, де випробовували рідинний реактивний двигун, загинули дві людини. Повідомляли також про шість потерпілих.

"Внаслідок надзвичайної ситуації на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять працівників держкорпорації "Росатом". Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості, - йдеться в повідомленні "Росатому". - Наразі всі постраждалі доправлені до спеціалізованої медичної установи, їм надають необхідну медичну допомогу".

За інформацією РІА Новини і Інтерфаксу, загинули фахівці "Росатому" і Міноборони.

"Фахівці "Росатому" і Міноборони загинули на полігоні в Архангельській області внаслідок загоряння експериментальної рідинної рухової установки. За збігом обставин, в момент загоряння працівники "Росатому" здійснювали перевірку ізотопних джерел живлення, розроблених для рідинної реактивної установки", - цитують агентства джерело в оборонному відомстві.

В міноборони раніше повідомляли, що радіаційний фон після вибуху був у нормі, шкідливих викидів у атмосферу не зафіксовано.

Тоді ж прес-служба адміністрації Сєвєродвінська повідомила, що було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону.

Версії ЗМІ

У п'ятницю видання Baza повідомило, що після інциденту шістьох постраждалих направили до Москви літаками санавіації.

"У постраждалих - два діагнози. Перший - очевидний: важкі вибухові травми, такі поранення людина отримує, перебуваючи поблизу від місця сильного вибуху. Але у них є і другий діагноз: радіаційне опромінення", - стверджувало видання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Полігон в Архангельській області відкрили в 1954 році для випробування різних ракет морського базування, зокрема міжконтинентальних балістичних

Постраждалі внаслідок вибуху на полігоні в Архангельській області направлені до Москви, підтвердили в п'ятницю в прес-службі уряду регіону. При цьому там не уточнили, скільки постраждалих було направлено до Москви, в якому вони перебували стані та з яким діагнозом.

"Після стабілізації стану пацієнтів, відповідно до рекомендацій фахівців, були направлені до федерального центру", - цитувала прес-служба заступника головного лікаря Архангельської обласної клінічної лікарні з екстреної та невідкладної допомоги Олексія Преловського.

Працівник Міддлберійского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс писав у Twitter, що в районі села Ненокса помітили транспортний танкер "Серебрянка", призначений для збору і зберігання радіоактивних відходів, писала "Медуза".

Агентство Інтерфакс повідомляло, що в день події в аптеках Архангельська різко зріс попит на йодовмісні препарати.

Однак в уряді області повідомили, що попит на йодовмісні препарати ненадовго підвищився, але ні ажіотажу, ні дефіциту не спостерігається.

"МНС відпрацювало інструкцію: закрити вікна і двері в дитсадках і лікарнях, заводська лікарня провела дезактивацію в [костюмах] хімзахисту, хворих не пустили до лікарів, закрили шлагбаум для швидких. В новинах не оголошували, просто обдзвонювали лікарні і школи. Дивно, що не було оповіщення і сирени - повинні були включити по ідеї, при отриманні виміру, яки вдвічі перевищує нормальний радіаційний фон. І вулиці поливати, і траву вивести з газонів. Йод дійсно скупили ", - розповіло джерело ВВС у Сєвєродвінську.

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