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Цього разу вибух пошкодив поліцейський відділок. Попередній стався лише 4 дні тому біля державної податкової служби.

Вибух стався в ранці в суботу поблизу центру Копенгагена. Вибух пошкодив будівлю поліції, але ніхто не постраждав.

Минулого вівторка мішенню потужного вибуху стала державна податкова служба.

Наразі не ясно, чи пов'язані ці два вибухи.

Поліція шукає чоловіка, який біг з місця інциденту біля відділку. Він був одягнений у темний одяг та біле взуття.

"Це не був нещасний випадок, це був свідомий злочин", - заявив старший інспектор поліції Йорген Берген Сков. він також додав, що на даному етапі розслідування нічого не вказує на те, що це був теракт.

Копирайт изображения Reuters Image caption Від вибуху біля податкової минулого вівторка у будівлі було пошкоджено фасад та вилетіли шибки

"Мішенню нападів були будівлі, а не люди", - заявив представник поліції, додавши, що поки що зарано щось говорити про мотиви нападників.

Через вибух біля податкової одна людина отримала поранення.