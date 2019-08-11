На Донбасі знову втрати: загинув нацгвардієць
Об'єднані сили знову зазнали втрат на Донбасі - у суботу там загинув боєць Нацгвардії. Про це у неділю зранку повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.
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"Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що загиблий був молодшим лейтенантом, його звали Роман Романенко.
У прес-центрі ООС також додають, що ще один український боєць був поранений.
Де саме сталися втрати, не уточнюють.
Загалом за минулу добу сталося незаконні формування "ДНР" і "ЛНР" тринадцять разів обстріляли позиції української армії на Донбасі.
Вогонь вівся з 82-мм мінометів, які мали б бути відведені від лінії фронту, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Попередні втрати
6 серпня під Павлополем від обстрілів проросійських сил загинуло четверо українських морських піхотинців, які перебували на своїх позиціях.
Припускають, що диверсанти "ДНР" змогли підійти до окопів та обстріляли їх з гранатомета прикрученою 82-мм міною.
Через ці втрати президент Володимир Зеленський вдруге провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним та попросив його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей".
Також Зеленський закликав якнайшвидше провести переговори у "нормандському форматі".
Загибель чотирьох морпіхів фактично поклала край "хлібному перемир'ю" на Донбасі, оголошеному 21 липня.
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