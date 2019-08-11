На Донбасі знову втрати: загинув нацгвардієць

Копирайт изображения УНІАН Image caption Це новій втрати укранської армії з часу "хлібного перемир'я" - 6 серпня біля Павлополя загинуло четверо морпіхів

Об'єднані сили знову зазнали втрат на Донбасі - у суботу там загинув боєць Нацгвардії. Про це у неділю зранку повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що загиблий був молодшим лейтенантом, його звали Роман Романенко.

У прес-центрі ООС також додають, що ще один український боєць був поранений.

Де саме сталися втрати, не уточнюють.

Загалом за минулу добу сталося незаконні формування "ДНР" і "ЛНР" тринадцять разів обстріляли позиції української армії на Донбасі.

Вогонь вівся з 82-мм мінометів, які мали б бути відведені від лінії фронту, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Попередні втрати

Копирайт изображения UNIAN

6 серпня під Павлополем від обстрілів проросійських сил загинуло четверо українських морських піхотинців, які перебували на своїх позиціях.

Припускають, що диверсанти "ДНР" змогли підійти до окопів та обстріляли їх з гранатомета прикрученою 82-мм міною.

Через ці втрати президент Володимир Зеленський вдруге провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним та попросив його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей".

Також Зеленський закликав якнайшвидше провести переговори у "нормандському форматі".

Загибель чотирьох морпіхів фактично поклала край "хлібному перемир'ю" на Донбасі, оголошеному 21 липня.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.