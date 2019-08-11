Офіс президента так і не домовився з ветеранами про марш на День Незалежності

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Раніше Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад до Дня Незалежності через його дороговизну

Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який цього року пройде без військового параду та у "новому форматі".

Водночас ветеранські та волонтерські організації, які організовують власний марш 24 серпня, кажуть, що команда президента свої плани з ними не узгоджувала.

Дзвони і "музично-хореографічний флешмоб"

"Цього року святкування 28-ї річниці Незалежності України пройде у новому форматі. Головний акцент урочистостей - діти як майбутнє країни", - повідомили в Офісі президента в суботу.

Офіційні заходи мають початися 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні загальнонаціональною хвилиною мовчання.

"На знак того, що Україна та українці пам'ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні", - говориться в анонсі на сайті президента.

Зазначається, що у цьому заході візьме участь глава держави з родиною, а також сім'ї загиблих майданівців і бійців, а також ветерани АТО - вони покладуть квіти на місці розстрілів та пов'яжуть синьо-жовті стрічки навколо.

"Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела", - анонсують у президента.

Також на Майдані Незалежності пройде "музично-хореографічний флешмоб": оркестри і відомі музиканти виконають "знакові українські пісні" у сучасному аранжуванні.

Близько 9:50 пройде нагородження "українців, які досягли успіхів у різних сферах".

"Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Раніше там анонсували Ходу гідності за участі військових, медиків, вчителів, спортсменів, дипломатів і волонтерів та президента Володимира Зеленського.

"У центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів", - повідомляв голова Офісу президента Андрій Богдан.

З ветеранами не узгодили

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Водночас організатори неофіційного "Маршу захисників України", який також заплановано на ранок 24 серпня в центрі Києва, кажуть, що команда президента не узгодила з ними свій план, хоча вони зустрічалися з заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком і домовлялися розвести у часі заходи.

"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у Facebook один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.

"Ніяких офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.

Оргкомітет проведе у понеділок прес-конференцію, на якій розкаже про власні плани.

Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.

В оргкомітеті також наголошують, що їхній захід - неполітичний та пройде без будь-якої партійної символіки.

"Маршу захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.

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