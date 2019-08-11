У Харкові однорічний хлопчик втопився у ванній. Поліція розслідує, як це сталося
Харківська поліція розслідує смерть однорічного хлопчика, який втопився у власній ванні.
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"Попередньо встановлено, що близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися та залишив його у ванній кімнаті без нагляду на декілька хвилин. Коли чоловік повернувся до кімнати, виявив дитину під водою", - йдеться у повідомленні.
Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть дитини.
"Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу",- додають у поліції.
Там вирішують, як кваліфікувати смерть дитини у досудовому розслідуванні.
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