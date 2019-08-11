Від супертайфуну в Китаї загинули десятки людей
Внаслідок потужного тайфуну "Лекіма" у Китаї вже загинуло 28 людей, ще два десятки зникли безвісти.
Більшість смертей сталися у місті Венжоу, де зливи призвели до зсувів та прориву природної дамби.
У провінції Чжецзян на сході країни евакуювали більше мільйона людей.
У суботу в прибережному місті Венлін сталися зсуви ґрнуту, що супроводжувалися сильним вітром і дошем.
У неділю тайфун пішов далі на східне узбережжя. Він вже пронісся над фінансовим центром Китаю Шанхаєм і насувається на провінцію Шаньдун.
З Шанхая евакуювали 250 тис. жителів.
Команди рятувальників шукають вцілілих у зруйнованих і затоплених будівлях.
Загалом у провінції Чжецзян зруйновано більше 34 тис. будинків, збитки оцінюються в 2 млрд доларів.
Через негоду скасували більше 3 тисяч авіарейсів до Шанхая, Пекіна та інших великих міст.
Це вже дев'ятий тайфун у Китаї цього року, але найпотужніший за останні роки.
"Лекіма" наразі - це один із двох тайфунів у західній частині Тихого океану. Інший тайфун - Кроса - став причиною сильних дощів на Північних Маріанських островах і Гуамі.
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