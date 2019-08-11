Ваші гаджети можуть хакнути і перетворити на "звукову зброю"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що буде, якщо ваші динаміки зламає хакер та змусить їх видавати голосні неприємні звуки?

Багато сучасних гаджетів можуть бути зламані хакерами і запрограмовані видавати заглушливі звуки, які дезорієнтуватимуть. Про це попереджає аналітик з питань безпеки Метт Віксі.

У своєму дослідженні він з'ясував, що низка сучасних девайсів має слабкий захист від того, щоб їх не перетворили на примітивну кіберзброю.

Метт Віксі перевіряв ноутбуки, мобільні телефони, навушники, кілька типів колонок, а також системи громадських сигналів, за допомогою яких влада може попереджати громадян про небезпеки.

На його думку, якщо їх "хакнуть" через слабкий захист, то ці пристрої можуть своїми звуками завдавати навіть фізичного болю та порушувати роботу великих організацій.

Фізична шкода

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тривалі голосні звуки можуть викликати фізичний біль та дезорієнтувати людей

Метт Віксі спеціалізується на темі кібербезпеки і проводив тести для власної дисертації про те, чи можуть програми заподіяти фізичну шкоду.

Він також намагався розібратися, чи існує небезпека маніпуляцій з контролерами гучності динаміків, щоб видавати шкідливі звуки високої чи низької частоти.

У своїх експериментах дослідник використовував спеціально створені електронні віруси та відомі недоліки пристроїв, щоб змусити їх видавати небезпечні звуки протягом тривалого часу.

"У деяких атаках використовувалися відомі вразливі місця девайсів. Це можна робити безпосередньо з пристроєм, а у певних випадках - і на відстані", - розповів він BBC.

В одному зі своїх тестів Метт Віксі використовував програму, яка сканувала wi-fi і Bluetooth мережі на предмет доступу до незахищених колонок, і коли отримувала такий доступ, то колонки видавали неприємні звуки.

Він додав, що певні пристрої мають такі потужні динаміки, звук яких може не лише дратувати чи дезорієнтувати, а й завдати фізичної шкоду слуху.

А в ряді випадків пристрої просто ламалися після того, як їх програмували видавати голосні звуки протягом кількох хвилин.

Самі тести проводилися в звукоізольованій кімнаті.

Метт Віксі повідомив виробникам цих пристроїв про слабкі місця їхньої продукції та порадив, як розробити необхідний захист.

Деталі його дослідження будуть представлені на конференції з кібербезпеки у Лас-Вегасі.

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