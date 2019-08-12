13-річний українець став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду

Копирайт изображения kyiv2019.org/Павло Кубанов Image caption Олексій Середа виграв золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду і перевершив рекорд британця Тома Дейлі, ставши наймолодшим чемпіоном Європи

13-річний українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"13-річний спортсмен переміг в індивідуалі на вишці і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду, перевершивши рекорд британця Тома Дейлі", - повідомляється на сторінці НОК у Facebook.

У завершальний день чемпіонату зі стрибків у воду, який проходив у Києві, український спортсмен виборов золото, випередивши француза Бенжамена Оффре та росіянина Руслана Тернового.

У загальному заліку чемпіонату українські спортсмени посіли друге місце з сімома медалями - трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою. На першому місці у командному заліку Росія, на третьому - Німеччина.

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