У бельгійському зоопарку велика панда народила близнят

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У бельгійському зоопарку "Пайрі Дайза" велика панда народила одразу двох дитинчат.

Зоопарк повідомив, що на світ з'явилися маленькі панди - самець і самка. Випадки народження цих тварин у неволі є вкрай рідкими.

Наступні кілька днів будуть надзвичайно важливі для їхнього виживання, відзначили в "Пайрі Дайза". Дитинчата та їхня матір Хао Хао будуть перебувати під наглядом співробітників зоопарку, які мають стежити за належним доглядом за малюками.

Засновник і президент зоопарку заявив: "Народження двох дитинчат - це чудова новина для цього дивного виду, який досі знаходиться під загрозою. Ми дуже пишаємося".

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Новонароджений самець важить 160 г, а самка, яка народилася через дві години після нього, важить 150 г.

Щоб мати могла відпочити, працівники зоопарку вирішили залишати з Хао Хао по одному малюку, в той час як інший буде знаходитися в інкубаторі на штучному вигодовуванні.

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До народження близнят Хао Хао вже один раз ставала матір'ю в "Пайрі Дайза".

Панду взяли в оренду у Китаю на 15 років. Всі дитинчата панд, що народилися в період оренди, також є власністю Китаю.

У великих панд незвичайний репродуктивний цикл: дорослі самки здатні до зачаття лише раз на рік, причому триває ця фаза менш як два дні, тому панди погано розмножуються у неволі.

Люди втручаються в процес, вважаючи, що збільшити статевий потяг у звірів можна, наприклад, демонструючи їм так зване "панда-порно" або навіть даючи віагру. Але ці експерименти не принесли особливого успіху.

Хао Хао штучно запліднили у квітні.

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За інформацією Всесвітнього фонду дикої природи, у світі в природі залишилося менш як дві тисячі панд.

У 2016 році Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів змінив статус великих панд з виду, що перебуває під загрозою, на вид, що знаходиться в уразливому становищі.

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