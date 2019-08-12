У бельгійському зоопарку велика панда народила близнят
У бельгійському зоопарку "Пайрі Дайза" велика панда народила одразу двох дитинчат.
Зоопарк повідомив, що на світ з'явилися маленькі панди - самець і самка. Випадки народження цих тварин у неволі є вкрай рідкими.
Наступні кілька днів будуть надзвичайно важливі для їхнього виживання, відзначили в "Пайрі Дайза". Дитинчата та їхня матір Хао Хао будуть перебувати під наглядом співробітників зоопарку, які мають стежити за належним доглядом за малюками.
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Засновник і президент зоопарку заявив: "Народження двох дитинчат - це чудова новина для цього дивного виду, який досі знаходиться під загрозою. Ми дуже пишаємося".
Новонароджений самець важить 160 г, а самка, яка народилася через дві години після нього, важить 150 г.
Щоб мати могла відпочити, працівники зоопарку вирішили залишати з Хао Хао по одному малюку, в той час як інший буде знаходитися в інкубаторі на штучному вигодовуванні.
До народження близнят Хао Хао вже один раз ставала матір'ю в "Пайрі Дайза".
Панду взяли в оренду у Китаю на 15 років. Всі дитинчата панд, що народилися в період оренди, також є власністю Китаю.
У великих панд незвичайний репродуктивний цикл: дорослі самки здатні до зачаття лише раз на рік, причому триває ця фаза менш як два дні, тому панди погано розмножуються у неволі.
Люди втручаються в процес, вважаючи, що збільшити статевий потяг у звірів можна, наприклад, демонструючи їм так зване "панда-порно" або навіть даючи віагру. Але ці експерименти не принесли особливого успіху.
Хао Хао штучно запліднили у квітні.
За інформацією Всесвітнього фонду дикої природи, у світі в природі залишилося менш як дві тисячі панд.
У 2016 році Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів змінив статус великих панд з виду, що перебуває під загрозою, на вид, що знаходиться в уразливому становищі.
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