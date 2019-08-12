Справа глобальної секс-мережі: як смерть фінансиста у тюрмі викликала теорії змови

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеффрі Епштейна (фото 2004 року) знайшли мертвим у тюремній камері

Через кілька годин після того, як у суботу в тюремній камері знайшли мертвим фінансиста Джеффрі Епштейн, необґрунтовані теорії про його смерть почали ширитися інтернетом.

Епштейн, якого мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами, вчинив самогубство у своїй камері у тюрмі в Нью-Йорку. Його звинувачували в управлінні "величезною мережею" неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги, проте сам він минулого місяця не визнав провини за жодним з пунктів звинувачення.

У 66-річного фінансиста було багато відомих друзів та знайомих. Серед них - президент США Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Деякі з його відомих знайомих були втягнуті у висунення звинувачень проти фінансиста, що лише підживлювало теорії змови та дезінформації.

Багато чуток, які поширюються, фокусуються на тому, що, можливо, політики знали про ймовірні злочини Епштейна і тому хтось бажав його смерті. І хоча не існує жодних доказів, які б підтвердили ці чутки, хештег #EpsteinMurder ("Вбивство Епштейна") цими вихідними став трендом по всьому світу.

Користувачі поширювали жартівливі зображення та меми, що натякали на фейкове самогубство та замовне вбивство. Facebook, Twitter та YouTube наповнилися необґрунтованими теоріями про те, що могло статися з фінансистом.

Ці спекуляції не обмежувалися невеликою кількістю користувачів соцмереж. Політики та відомі журналісти також сприяли появі спекуляцій у той час, коли було обмаль інформації про обставини смерті Епштейна.

Наприклад, ведучий MSNBC Джо Скарборо написав у Twitter: "Чоловік, який мав інформацію, яка знищила б життя багатих та могутніх чоловіків, зустрів смерть у тюремній камері. Як передбачувано… по-російськи".

Пропустити Twitter допис , автор: @JoeNBC A guy who had information that would have destroyed rich and powerful men’s lives ends up dead in his jail cell. How predictably...Russian. — Joe Scarborough (@JoeNBC) 10 серпня 2019 р.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що для певних людей "дуже зручно", що Епштейн більше не зможе нікого звинуватити.

Він сказав журналістам, що багато людей хотіли дізнатися інформацію, якою володів Епштейн.

"Скільки інших мільйонерів та мільярдерів були частиною незаконної діяльності, якою він займався?", - таким, на думку пана де Блазіо, мало бути основне питання до затриманого фінансиста.

Спекуляції щодо смерті Епштейна також сфокусувалися на тому, як чоловік, якого у липні знайшли у камері у напівсвідомому стані та з травмами шиї, зміг вчинити самогубство. Також користувачі соцмереж ставлять питання, як Епштейн міг вчинити самогубство, якщо після попередньої спроби у липні за ним встановили ретельне спостереження.

"Що означає слово нагляд у фразі нагляд з метою запобігання самогубству? - написав у Twitter особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані. - Хто стежив?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп (крайній ліворуч) та Білл Клінтон (третій праворуч) стали основною ціллю теорій змови у США після смерті Епштейна

Пан Джуліані зазначив, що це "немислимо", як Епштейн міг вчинити самогубство за тих обставин.

Коли пізніше керівництво тюрми повідомило, що за Епштейном насправді припинили стежити 29 липня, і не повідомило причин такого рішення, теорії змови почали зосереджуватися на тому, чому ухвалили таке рішення, а не на тому, як він зміг вчинити самогубство.

Найбільш надумані теорії змови були прив'язані до хештегів #ClintonBodyCount та #TrumpBodyCount, які були трендом у Twitter за вихідні.

Перший хештег в основному використовували консерватори, щоб припустити, що колишня "перша пара" США - Білл та Хілларі Клінтон - були пов'язані зі смертю Епштейна. Другий хештег, ймовірно, використовували ліберали, які припускали, що до смерті Епштейна причетний Дональд Трамп. Обидві сторони не мали жодних доказів подібних звинувачень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеффрі Епштейн - давній знайомий Дональда Трампа. Фото 1997 року

Безпідставна теорія причетності родини Клінтоні має корені у теорії змови 90-х років, яка стверджує, що пара таємно вбиває своїх ворогів.

"Немає жодних доказів, аби припускати, що стороння особа наказала вбити Епштейна, і, звичайно, немає жодних доказів того, що Білл Клінтон був цією людиною", - написав Ділан Метьюз на Vox цього тижня.

"[Пан Клінтон] нічого не знає про страшні злочини, у яких Джеффрі Епштейн визнав себе винним у Флориді кілька років тому, або про ті, у яких його нещодавно звинувачували в Нью-Йорку", - заявив його речник Анхель Урен'я.

Але пан Трамп невдовзі додав хмизу у полум'я. Він поділився твітом від коміка і прихильника Трампа Терренса Вільямса про те, що нібито Епштейн "мав інформацію про Білла Клінтона і тепер він мертвий". Немає жодних доказів, які підтверджують це, але відтоді прихильники чинного президента США поширили твіт десятки тисяч разів.

Копирайт изображения News Syndication Image caption Джеффрі Епштейн також був знайомим принца Ендрю

Інші теорії та примхи дезінформації було легше спростувати.

Наприклад, фото, на якому видно, що пан Трамп цілує голову своєї доньки Іванки, стоячи поруч з Епштейном, є підробкою. "Фотографією 1993 року ... маніпулювали, включивши Епштейна", - повідомило Associated Press минулого місяця.

Так само після арешту Епштейна 6 липня деякі користувачі соціальних мереж поширили неправдиву інформацію про те, що прокурори начебто домовилися з фінансистом про таємну угоду щодо визнання провини ще за адміністрації президента Барака Обами, і робилося це, щоб захистити його колегу-демократа пана Клінтона. Ця теорію змови знову почали поширювати у суботу.

Насправді угоду, яка дозволила Епштейну визнати свою провину за меншими звинуваченнями, уклали ще до того, як пан Обама вступив на посаду президента у 2009 році. Це сталося за адміністрації президента-республіканця Джорджа Буша, а міністр праці в адміністрації Трампа Алекс Акоста минулого місяця мусив піти у відставку через це - саме він на посаді прокурора південної Флориди уклав угоду з Епштейном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр праці США Алекс Акоста мусив піти у відставку після арешту Епштейна

Поширення теорій змови через смерть Епштейна та використання їх у боротьбі проти політичних супротивників викликало і заклики політиків та журналістів обережніше ставитися до фейків, які поширюють у соцмережах.

"Негайний поспіх у розповсюдженні теорій змови про когось з "іншого боку" політичного протистояння демонструє, чому наше суспільство настільки вразливе до іноземної дезінформації", - написав у Twitter сенатор-республіканець Марко Рубіо.