Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський вимагає звільнень низки чиновників у Житомирській області

Володимир Зеленський під час наради у Житомирі щодо незаконного видобутку бурштину закликав до звільнення кількох високопосадовців області, зокрема очільників поліції, СБУ та лісгоспу регіону.

У понеділок президент заслухав там керівників СБУ, поліції та прокуратури в регіоні та попросив деяких з них піти у відставку.

Одного з чиновників він навіть назвав куратором "бурштинової схеми" у регіоні.

"Можливо, ви нормальна людина, в схемі не були, але ви нічого не можете зробити з бурштиновими піратами", - звернувся він до начальника поліції регіону В'ячеслава Печененка.

"А вам приємно, що про поліцію, про вашу поліцію кажуть, що ви всі в схемі? Як нам жити, українцям, про яку безпеку ми говоримо?", - запитав очільника регіональної поліції Володимир Зеленський.

Він також вимагає звільнення кількох керівників районних відділів поліції у регіоні.

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Президент зазначив, за його інформацією, схему незаконного видобутку бурштину в регіоні контролює начальник Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства Андрій Курінський.

"Ви в цій схемі, мені пишуть. У мене є статистика. Все вирішується через вас", - звернувся Володимир Зеленський до чиновника, який був у залі.

Пан Курінський відповів, що подібна інформація є наклепом.

Але Зеленський закликав його таки піти у відставку.

"Ви скільки років працюєте? П'ять років. Це все при вас виходить. Розумієте? П'ять років розкрадання. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете самі звільнитися? Коли треба? Треба було п'ять років тому. Тому треба, якщо можна, завтра", - сказав президент.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За словами президента, у незаконному видобутку бурштину "все вирішується" через керівника житомирського лісгопу Андрія Курінського

Президент також критикував регіональне управління СБУ і закликав звільнити його очільника Віктора Панасюка.

"СБУ теж в цій схемі", - сказав він.

Очільник обласного управління СБУ зазначив, що жоден з його співробітників до схеми не причетний, натомість спецслужбам вдалося вилучити 13 тонн нелегального бурштину.

На нараді президент заслухав представника прокуратури регіону, який повідомив про 334 кримінальні провадження та викриття трьох організованих злочинних угруповань, що займалися незаконним видобутком бурштину.

За даними прокуратури, більшість справ завершувалася лише штрафами на 8,5 та 17 тисяч гривень через чинні положення законодавства, які правоохоронці неодноразово закликали зробити більш жорсткими.

Очільник регіональної прокуратури на нараду не прийшов. Він - у відпустці.

Новий губернатор з СБУ

Президент представив нового очільника Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка, який раніше працював першим заступником регіонального управління СБУ в Донецькій області.

Пан Бунечко є уродженцем міста Сарни на Рівненщині, багато років працював в СБУ.

Коментуючи "бурштинову схему" у регіоні, пан Бунечко сказав, що 2014 року глава СБУ Валентин Наливайченко не зміг звільнити кількох очільників районних відділів СБУ у Житомирській та Рівненській областях - невдовзі після звільнення їх нібито відновили на посаді "за вказівкою Адміністрації президента".

Бурштинова криза

З 2014 року в Україні ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Кілька разів у цих регіонах були сутички між силовиками та нелегальними старателями.

У 2017 році Верховна Рада відхилила проєкт закону про видобуток та реалізацію бурштину. Документ мав врегулювати видобуток бурштину та легалізувати старателів.

Загальна схема легалізації видобутку бурштину, запропонована в проєкті закону, полягала в наданні дозволів на роботу старателям.

Обласні ради та профільні органи державної влади мали розробляти програми видобутку бурштину та рекультивації територій.