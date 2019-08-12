Копирайт изображения Getty Images Image caption Неділя у Гонконгу завершилася масовими сутичками

Аеропорт Гонконгу в понеділок скасував усі вильоти, оскільки тисячі антиурядових демонстрантів зайняли приміщення.

Пасажирів попросили не їздити в аеропорт, який є одним із найпотужніших транспортних вузлів у світі.

У своїй заяві чиновники назвали причиною "серйозні перебої" у діяльності.

Багато хто з демонстрантів розкритикував дії поліції, яка у неділю використала сльозогінний газ та гумові кулі з близької відстані для розгону протесту.

Деякі демонстранти почали одягати пов'язки на очі після публікації зображень жінки, чиє око вчора сплило кров'ю, як вважається, після того, як в нього влучив зі зброї поліцейський.

У заяві в понеділок у другій половині дня аеропорт Гонконгу повідомив, що скасовує всі рейси, посадка на які ще не почалася.

Так скасовані понад 160 рейсів, які планується відправити після 18:00 за місцевим часом.

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Чиновники заявили, що тим пасажирам, які вже прямують до Гонконгу, буде дозволено приземлитися, але інші заплановані рейси були скасовані.

2018 року через міжнародний аеропорт Гонконгу здійснили польоти 75 млн пасажирів.

Поширюються чутки, що поліція планує масовий наступ на демонстрантів.

Стівен Макдонелл із BBC, який знаходиться на місці події, каже, що аеропорт фактично закрито, поки влада розмірковує, як подолати кризу.

Масові демонстрації та заворушення в Гонконгу не припиняються вже понад два місяці після того, як їх викликали суперечливі законопроєкти про екстрадицію засуджених мешканців міста до материкового Китаю.

Пекінські чиновники рішуче засудили насильство в неділю і пов'язали деяких протестувальників з "тероризмом".

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато з демонстрантів тримають плакати, які засуджують дії поліції

Що трапилося у неділю?

У неділю ввечері мирна акція у міському парку Вікторія призвела до сутичок, коли протестувальники вийшли з цього району та пішли по головній дорозі - попри заборону поліції.

У кількох центральних округах відбулися зіткнення, й поліція використовувала нелетальні боєприпаси, намагаючись розігнати демонстрантів.

У центральному районі Ван Чай демонстранти застосували проти поліції "коктейлі Молотова" та цеглу, поліцейські відповіли обстрілом. У сутичках постраждала низка людей, зокрема, й поліцейський.

Відео в соціальних мережах також показало офіцерів, які штурмували закриті залізничні станції, наздоганяючи демонстрантів, та використовували сльозогінний газ.

На відео з однієї станції чітко помітно, що офіцери стріляли по демонстрантах з близької відстані нелетальними боєприпасами та лупцювали кийками повалених людей.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі працівники поліції під прикриттям переодягалися в мітингувальників, щоб здійснити несподівані арешти.

Поки протести в місті стають все більш жорсткими, в аеропорті арешти ще не відбувалися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Поліція Гонконгу вбиває нас", - демонстранти вимагають розслідувати дії поліції

Якою була реакція?

У понеділок китайська влада жорстко засудила опозиціонерів.

"Радикальні демонстранти Гонконгу неодноразово застосовували надзвичайно небезпечні інструменти для нападу на поліцейських, що вже є серйозним насильницьким злочином, а також показує перші ознаки тероризму, що з'являються", - повідомив речник Управління у справах Гонконгу та Макао Чжан Гуан.

Місцева авіакомпанія Cathay Pacific попередила співробітників, що їх можуть звільнити, якщо вони "підтримають або братимуть участь у незаконних акціях протесту" у Гонконгу. Таке оголошення з'явилося після того, як Пекін почав тиснути на авіалінію і поширювати кампанія #BoycottCathayPacific.

Поліція Гонконгу залучила автомобіль з водяними гарматами як інструмент боротьби з протестами. Правозахисна організація Amnesty International повідомила, що використання такого засобу може призвести до серйозних поранень, що спричинить ще більше напруження.

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Чому вони протестують?

Демонстрації розпочалися в червні через законопроєкт про екстрадицію, який дозволяє відправляти підозрюваних у злочинах до материкового Китаю для суду.

Критики заявили, що це підірве законні свободи Гонконгу і може бути використане для розправи з опозиціонерами.

Хоча уряд зараз призупинив законопроєкт, демонстранти хочуть його повного відкликання. Також тепер вони вимагають незалежного розслідування щодо дій поліції та амністії для всіх заарештованих демонстрантів.

Гонконг є частиною Китаю, але його громадяни мають більше свобод, ніж громадяни на материковій території.

Він має вільну пресу та судову незалежність при так званому підході "одна країна, дві системи" . Активісти бояться, що ці свободи дедалі більше стають примарними.