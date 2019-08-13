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Гравці "Арсеналу" Месут Озіл і Сеад Колашинац пропустили перший матч сезону з міркувань безпеки - такого в історії англійської прем'єр-ліги ще не було.

Після невдалої спроби пограбування футболістів їм обом погрожують вуличні бандити. Нападників поки не спіймали, але вже відомо, що під свій захист гравців хоче взяти інша банда - зі Східної Європи.

Футболісти є хорошими друзями. Озіл - атакувальний півзахисник і одна з головних зірок "Арсеналу". Колашинац - захисник і гравець основи.

Вони народилися у Німеччині в сім'ях емігрантів. Озіл - з Туреччини, Колашинац - з Боснії.

25 липня їх атакували невідомі - за попередніми даними, зловмисники були озброєні ножами.

Двоє нападників на скутерах (їхні обличчя були закриті шоломами) наздогнали автомобіль з футболістами в районі Голдерс Грін на півночі Лондона. Судячи з запису з відеокамери, злочинці спробували відкрити двері машини з того боку, де сидів Озіл.

Проте зі свого місця вибіг Колашинац і почав відбиватися від нападників.

Футболісти поїхали з місця інциденту, проте люди на скутерах переслідували їх ще близько півтора кілометра. Тоді гравці поїхали до турецького ресторану, де працювали знайомі Озіла, і звідти викликали поліцію.

Кілька днів потому стало зрозуміло, що однією атакою інцидент не вичерпаний. Будинки обох футболістів взяли під охорону. Дружина Колашинаца Белла залишила Лондон і вилетіла до Німеччини.

Джерело видання The Sun, близьке до поліції, розповіло, що грабіжники належать до однієї з банд, що діє на півночі Лондона. І, судячи з усього, невдала спроба пограбування розлютила членів угруповання.

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Тим більше, що Колашинац, який протистояв злочинцям, навіть не був озброєний.

"Є припущення, що якщо раніше грабіжники просто хотіли відібрати в футболістів годинники, то тепер вони хочуть забрати все, що в них є", - цитує The Sun своє джерело.

Журналіст футбольного видання Goal.com Чарльз Воттс написав у своєму Twitter, що після 25 липня невідомі здійснили ще кілька спроб напасти на футболістів.

8 серпня поліція затримала двох вихідців з Туреччини - 27-річних Ферхата Еркана і Саламана Екінчі. У цей день вони прийшли до будинку Месута Озіла і вступили в конфлікт з його охороною. Суд розгляне їхню справу 9 вересня.

Поліція розцінює інцидент серйозно: обидва гравці 11 серпня пропустили перший матч сезону, в якому "Арсенал" на виїзді грав проти "Ньюкасла".

У клубі напряму заявили, що гравці пропускають поєдинок через інциденти з безпекою, які розслідує поліція.

"Добробут гравців і їхніх родин - це завжди наш головний пріоритет. Ми ухвалили рішення про пропуск матчу після розмов із футболістами і їхніми сім'ями", - йдеться в офіційній заяві лондонського "Арсеналу".

Розслідування триває, але наразі, за даними видання Times, у справі з'явилася ще одна банда східноєвропейського походження, яка, навпаки, захищає футболістів і попереджає їх про небезпеку, яка їм загрожує.

"У Колашинаца дуже багато друзів на півночі Лондона, та й взагалі обидва футболісти дуже популярні в цьому районі", - каже джерело газети. За його ж даними, учасники першої банди у відповідь не відступили, а стали проявляти ще більшу наполегливість.

Наступний матч "Арсенал" зіграє 17 серпня, на домашньому стадіоні в Лондоні. Чи візьмуть в ньому часть Озіл і Колашинац, поки невідомо.

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