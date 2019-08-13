У Помпеях знайшли "скарб чаклунок"
Археологи, що працюють у стародавньому римському місті Помпеї, стверджують, що вони виявили "скарб чаклунок", який складається з низки артефактів, зокрема талісманів та скляних намистин.
Більшість предметів, ймовірно, належали жінкам, зазначив Массімо Осанна, директор Археологічного парку Помпеї.
У будинку, де знайшли скарб, також розкопали приміщення з тілами десятьох жертв виверження вулкана, серед яких жінки та діти.
Місто Помпеї було поховано під шаром попелу після виверженням вулкана Везувій у 79 році нашої ери.
Фатальне виверження зберегло місто та його жителів у "замороженому" стані, зробивши його унікальним джерелом інформації про стародавній світ для археологів.
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Скарб знайшли у залишках дерев'яної скрині. Деревина вже розклалася і залишилися лише бронзові петлі, збережені вулканічним матеріалом, який затвердів над рештками скрині.
У скрині були кристали, кераміка, аметисти та бурштин. Знайдені скарабеї (обереги у формі священного жука) з Близького Сходу, різні дорогоцінні камені, зокрема сердолік із фігуркою майстра та скляна намистина з рельєфним зображенням голови Діоніса, римського бога вина, родючості та ритуального божевілля.
Дуже ймовірно, що речі належали служанкам або рабиням, а не власнику будинку, сказав пан Осанна італійському інформаційному агентству ANSA. Жоден артефакт не був зроблений із золота, речі з якого як прикраси використовували багатії стародавнього міста.
"Це предмети повсякденного життя жінок і вони є надзвичайними, оскільки розповідають мікро-історії, біографії жителів міста, які намагалися втекти від виверження", - сказав пан Осанна.
Зараз археологи намагаються встановити родинні зв'язки між людьми, чиї тіла знайшли у будинку. Вчені використовують для цього ДНК-аналіз.
"Можливо, дорогоцінна скриня належала одній із цих жертв", - вважає пан Осанна. Речі зі скрині, можливо, носили під час ритуалів як талісмани проти нещастя, а не як прикраси, сказав він.
Скриня була виявлена у V районі археологічного парку - тій же місцевості, де минулого року виявили напис, який свідчить про те, що виверження могло відбутися у жовтні 79 року, на два місяці пізніше, ніж вважалося раніше.
Археологи стверджують, що сам будинок належав людині з вищих прошарків суспільства, що підтверджується якістю бурштину та скляних намистин.
Більшість людей у Помпеях загинули не від розплавленої лави, що повільно рухалася на місто, а через хмару з вулканічних газів, попелу та скельних уламків - так званого пірокластичного потоку, що накрив місто. Хмара височіла над містом, вбиваючи його мешканців, де б вони не були, і закопувала їх у шар попелу, зберігши для археологів останні моменти життя цих людей.
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