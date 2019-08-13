"Динамо" вилітає з Ліги Чемпіонів після драматичної нічиєї з "Брюгге"

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У другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге": матч завершився з рахунком 3:3. Це означає, що до наступного раунду турніру кияни не проходять.

Поєдинок для динамівців розпочинався вдало. Кияни одразу кинулися вперед і відкрили рахунок вже на 5-й хвилині: простріл Віталія Миколенка влучним ударом замкнув Віталій Буяльський.

Впродовж перших 30 хвилин матчу "Динамо" багато атакувало, проте реалізувати цю перевагу киянам так і не вдалося.

Цим на 38-й хвилині скористалися гравці "Брюгге": після розіграшу кутового ударом головою м'яч у ворота динамівців відправив Саймон Делі.

Тепер, з урахуванням результату першого поєдинку, який кияни програли з рахунком 1:0, щоб пройти до наступного раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, "Динамо" треба було забивати ще принаймні два м'ячі і не пропустити.

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Другий тайм динамівці розпочали не менш активно, ніж перший, і змогли забити другий м'яч у ворота бельгійців вже на 50-й хвилині.

Останні 10 хвилин поєдинку обидві команди догравали вдесятьох: спочатку після другої жовтої картки гру залишив захисник Микита Бурда, і майже одразу після цього суддя видалив Персі Тау, який жорстко зіграв проти Дениса Бойка.

На 88-й хвилині бельгійці забили вдруге і цим майже похоронили надію на прохід "Динамо" до наступного раунду - киянам знову потрібно було забивати ще принаймні два голи.

Проте вже в доданий час м'яч у власні ворота зрізав захисник "Брюгге" Брендан Мехеле.

Кияни знову вийшли вперед: в них залишалося кілька хвилин, щоб забити переможний гол, який би вивів їх до наступного раунду.

Проте забили у ворота "Динамо": на останній хвилині рахунок зрівняв нападник бельгійців Лої Опенда.

Тепер "Брюгге" позмагається за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів з переможцем пари ЛАСК (Австрія) - "Базель" (Швейцарія).

Натомість "Динамо" автоматично потрапляє до групового етапу Ліги Європи.

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