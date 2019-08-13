Нові втрати на фронті: за час "хлібного перемир'я" загинуло 8 бійців

Копирайт изображения Полк "Азов" Image caption Роман Романенко - командир снайперського відділення "Азову", який кілька днів тому підірвався на фугасі, але тіло якого змогли обміняти лише у вівторок

У вівторок стало відомо про двох загиблих українських бійців на Донбасі: снайпера з полку "Азов" та бійця, що був поранений кілька днів тому під Широкиним і помер у лікарні.

Таким чином, кількість втрат Об'єднаних сил на Донбасі від початку оголошеного 21 липня "хлібного перемир'я" зросла до восьми.

Снайпер "Азову"

Полк "Азов" повідомив про те, що три дні тому загинув їхній снайпер Роман Романенко, з позивним "Біч".

Він підірвався на фугасі, а його тіло не могли повернути через ворожі обстріли.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Попри оголошене перемир'я обстріли на Донбасі не припиняються

"Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло азовця, паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі. Тричі бійці "Азову" намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника", - йдеться у повідомленні полку.

Пізніше його тіло забрали формування так званої "ДНР".

13 серпня його вдалося обміняти.

"Роман народився та виріс у Дніпрі, йому було 25 років. В "Азові" Роман служив з кінця 2015 року на посаді снайпера. Завдяки своїй завзятості, став командиром одного зі снайперських відділень. Коли під час служби на передовій Світлодарської дуги у березні цього року командир групи снайперів отримав важке поранення, "Біч" був одним із бійців, які врятували йому життя", - додають в прес-службі полку.

Поранений під Широкиним

Раніше у вівторок головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив про смерть іншого військового, що був поранений в голову біля Широкиного.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкино куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю кома ІІІ", - написав лікар.

"Лікарі Мечникова ,сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ (Штучна вентиляція легень, - Ред.). Операція неможлива. Три рази зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер", - додав Сергій Риженко.

Про померлого бійця відомо, що він - із селища Миропіль на Житомирщині. У нього залишилася дружина та дитина.

"Хлібне перемир'я"

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21 липня на Донбасі було оголошене традиційне для літа "хлібне перемир'я".

Утім, повного припинення так і не настало - українська армія та проросійські формування "ДНР" і "ЛНР" звинувачують одне одного у постійних обстрілах та діях диверсійних груп.

6 серпня під Павлополем загинуло четверо українських морпіхів, які перебували на своїх позиціях. Припускають, що диверсанти "ДНР" змогли підійти до окопів та обстріляли їх з гранатомета з прикрученою 82-мм міною.

Через ці втрати президент Володимир Зеленський вдруге провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним та попросив його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей".

Також Зеленський закликав якнайшвидше провести переговори у "нормандському форматі".

7 серпня начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що загалом з часу оголошення перемир'я загинуло шестеро українських бійців.

З урахуванням нових втрат ця кількість зросла до восьми.

Ще більше десяти бійців були поранені.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" свої втрати на фронті традиційно не розкривають, але звинувачують українську армію в обстрілах околиць Горлівки, Докучаєвська та Донецька.

У штабі ООС наполягають, що лише ведуть вогонь у відповідь - наказу на те, щоб не відповідати на ворожі обстріли, не віддавали.

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