Вакцина проти хламідіозу пройшла успішне тестування

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Британські вчені провели перші успішні випробування вакцини проти хламідіозу.

Експерти вважають, що імунізація може бути найкращим способом боротьби з цим інфекційним захворюванням, що складає майже половину всіх статевих інфекцій, діагностованих у Великій Британії.

Медичний науковий журнал The Lancet зазначив: щоб переконатися в ефективності вакцини та визначити, скільки доз повинна отримати людина для захисту від хламідій, потрібні додаткові дослідження.

А на це можуть піти місяці та навіть роки, тому поки що найкращий спосіб уникнути зараження хламідіозом під час сексу - використовувати звичайний презерватив.

Що таке хламідіоз

Хламідіоз, який викликають мікроорганізми Chlamydia trachomatis, - одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом.

Підступність хвороби в тому, що вона може ніяк не проявлятися.

Якщо хламідії не лікувати за допомогою антибіотиків, вони можуть стати причиною запальних процесів, які згодом призведуть до безпліддя.

Людям до 25 років, які виявляють значну сексуальну активність, рекомендують щорічно проходити обстеження на хламідії.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії пропонує безкоштовну послугу скринінгу на хламідіоз.

Крім того, аптеки пропонують експрес-тести, які дозволяють провести самостійне дослідження в домашніх умовах.

Навіщо нам потрібна вакцина?

Хоч хламідіоз передається переважно статевим шляхом, досвід показує, що можливий також контактно-побутовий шлях передачі інфекції.

Тому експерти сподіваються, що вакцинація може забезпечити тривалий захист від хвороби.

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Під час дослідження науковці з Імперського коледжу Лондона перевірили на 35 жінках два різних види вакцини, використавши також плацебо-ін'єкцію.

Обидві виявилися безпечними для здоров'я людини, але одна показала кращі якості.

Професор Робін Шатток сказав: "Результати дають нову надію, оскільки показують, що вакцина безпечна і виробляє імунну реакцію, яка потенційно може захистити від хламідіозу".

Однак попереду додаткові дослідження, щоб визначити, чи здатна вакцина повністю захистити від інфекції.

"Ми сподіваємось розпочати наступну фазу тестування найближчим часом. Якщо все пройде успішно, то через п'ять років вакцина буде доступна в медичних закладах", - пояснює науковець.

Пан Шатток висловив припущення, що її потенційно можна запропонувати разом з вакциною проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) як ефективний спосіб захисту від раку шийки матки у жінок.

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