Зеленський спростив надання громадянства російським опозиціонерам

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Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив процедуру надання громадянства України деяким категоріям іноземців, в тому числі російським опозиціонерам.

Документ вносить зміни до порядку набуття українського громадянства, а також визначає перелік тих, хто підпадає під спрощену процедуру.

Зокрема мова йде про іноземців, які захищали безпеку України, та громадян Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Цим же указом Зеленський доручив уряду розробити та внести у парламент законопроєкт про спрощення процедури набуття українського громадянства, а також - законопроєкт про порядок надання притулку в Україні.

Президент доручив уряду "забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян РФ про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття в установленому порядку відповідних рішень".

СБУ має перевірити дотримання міграційною службою, МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами вимог закону у сфері громадянства.

Раніше Зеленський доручив МЗС з'ясувати, як можна простіше надавати українське громадянство одразу двом категоріям іноземців. Це була реакція на указ президента Росії Володимира Путіна, що спростив видачу російських паспортів для всіх жителів українських Донецької і Луганської областей.

Рішення Путіна

У липні президент Росії Володимир Путін поширив спрощену процедуру отримання російського громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей.

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Новий указ дає право отримання громадянства Росії в спрощеному порядку жителям тих регіонів Донецької і Луганської областей, які знаходяться і під контролем Києва.

Для того, щоб претендувати на спрощену процедуру, досить мати документ, що підтверджує постійне проживання на територіях Донецької та Луганської областей на квітень 2014 року.

Для Донецької області це 7 квітня, коли там проголосили "ДНР", а для Луганської області - 27 квітня, коли була захоплена будівля місцевого управління СБУ і проголошена "ЛНР".

Указ Путіна вийшов через шість днів після його першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським і за чотири дні - до позачергових парламентських виборів.

Попередній указ президента Росії про спрощення надання громадянства жителям "республік" розкритикували Україна та міжнародна спільнота.

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