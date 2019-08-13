Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника у Мінську

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Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від обов'язків представника України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті президента у вівторок.

Причини такого рішення не уточнюються. Сам Роман Безсмертний написав на своїй сторінці у Facebook, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ.

Зеленський уповноважив Безсмертного представляти країну у політичній підгрупі на початку липня. Тобто він виконував цю роль трохи більше місяця.

За цей час, як повідомляв сам Роман Безсмертний, у Мінську домовились про обмін полоненими та засудженими, а також про початок перемир'я з 21 липня. Воно передбачало безстрокове припинення вогню на Донбасі і зупинку мінування території.

Згодом стало зрозуміло, що "ЛНР" і "ДНР" умов перемир'я не дотримуються. Лише 6 серпня у зоні Операції об'єднаних сил внаслідок обстрілів загинули четверо українських військових.

Водночас "ДНР" і "ЛНР" так само звинувачують українську сторону в обстрілах та діях диверсійних груп, проте своїх втрат не розкривають.

Безсмертний висловив думку, що після загибелі військових Україна мала б призупинити участь у Мінському процесі.

"Після подій у Павлополі перше, що треба було сказати: Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат", - сказав він.

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"Якщо на Росію не тиснути, вона діятиме агресивно і ще більш агресивно. В Росії зовнішня політика реалізується через принцип "примушення до миру силою".

Раніше, у 2015 - 2016 роках, Роман Безсмертний вже очолював політичну підгрупу мінських перемовин і після того досить різко критикував політику президента Петра Порошенка.

У 2019 він також відзначився критикою Володимира Зеленського.

Під час президентської кампанії Безсмертний, який також балотувався на посаду президента, заявив, що його порада Зеленському - "піти і забрати всі документи з ЦВК".

"Цей сором ми ще довго і довго будемо переживати із Зеленським. Допустити обрання подібного президента - це принизити націю", - заявив пан Безсмертний 22 березня 2019 року.

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