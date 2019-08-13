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Експрезиденту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву, біля резиденції якого минулого тижня тривали сутички між силовиками та прихильниками політика, висунули звинувачення у вбивстві.

Окрім того, прокуратура також звинувачує Атамбаєва в організації масових безладів, захопленні заручників і підготовці державного перевороту.

Минулого тижня Атамбаєва арештували - це сталося після кількох днів сутичок, що відбувалися під його резиденцією в селищі Кой-Тош. В результаті загинув один із працівників правоохоронних органів.

Впродовж останніх 20-ти років Киргизстан пережив вже дві революції, а тепер в країні розгортається конфлікт між колишнім президентом Атамбаєвим і його наступником, чинним президентом Сооронбаєм Жеєнбековим.

У вівторок генеральний прокурор Киргизстану заявив, що Атамбаєва звинувачують зокрема в "незаконному зберіганні зброї", "вбивстві офіцера спецслужб", "захопленні полонених" і "організації масових безладів".

Голова Держкомітету національної безпеки країни Орозбек Опумбаєв також сказав, що Атамбаєв мав намір організувати держпереворот.

Експрезидента арештували у п'ятницю, 9 серпня. 7 і 8 числа силовики штурмували його резиденцію. Перша спроба була невдалою: прихильникам Атамбаєва вдалося відбити його у правоохоронців.

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Загалом під час сутичок близько 80 людей отримали травми різного ступеня важкості, 53-х госпіталізували.

Алмазбек Атамбаєв займав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік.

Нинішній глава держави Сооронбай Жеєнбеков, коли приходив до влади, сприймався як союзник і наслідувач політики Атамбаєва, проте з часом в їхніх стосунках виник конфлікт.

У червні 2019 року рішенням парламенту з Атамбаєва зняли недоторканність, і його викликали на допит у статусі свідка за справою про корупцію. Атамбаєв назвав звинувачення абсурдним і політично вмотивованим.

Він проігнорував виклик на допит і почав готувати оборону своєї резиденції в селі Кой-Тош за підтримки своїх прихильників і мешканців села.

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