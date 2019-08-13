"Зеленський - миша, що довірилась коту". Безсмертний - про своє звільнення з мінських переговорів

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Роман Безсмертний прокоментував своє відлучення від участі в мінських переговорах. Таке рішення у вівторок схвалив президент Володимир Зеленський.

В ефірі "24 каналу" пан Безсмертний розповів, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ - так само, як і про своє призначення місяць тому.

"У моїй практиці я пережив три етапи роботи з президентами. Перший етап - коли президент, коли призначав і звільняв, пояснював причини, другий етап - коли я від імені президента пояснював, чому він приймає таке рішення. І зараз етап, коли ніхто нічого не пояснює ні коли призначає, ні коли звільняє", - каже він.

"Коли місяць тому мене призначили, я через деякий час запитав: а чому ви так дієте (без попередніх перемовин. - Ред.)? Відповідь була дуже коротка: в нас немає часу на зустрічі".

"Таємниці немає"

За словами пана Безсмертного, жодної таємниці щодо причин його звільнення немає - все через його публічну позицію з окремих питань.

"Причина такої моєї поведінки криється в тому, що це п'ятий президент у моєму житті, з яким я контактував. І, ви знаєте, я дуже глибоко переживав, коли бачив, як попередники робили певні кроки, і я міг їх зупинити від цих речей, але я десь йшов на компроміс з колегами, з власним сумлінням".

"І тепер я просто для себе рішення прийняв: коли я розумію, що може бути далі, я коректно - я ж нікого не ображав - говорив, починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад у Києві, що не треба телефонувати Путіну, а треба діяти - і діяти досить різко, послідовно".

"Очевидно, що така позиція не до двору, але тим паче це право президента", - каже пан Безсмертний.

Він додав, що ставиться до рішення Зеленського про звільнення "абсолютно нормально", адже звільняти і призначати людей - це право президента.

"Я вірю в бажання Зеленського зробити краще, але він, на жаль, зараз сунеться в пастку. Він просто не розуміє, з ким має справу. Це його свідоме переконання, що Путін у цій ситуації може бути якимось союзником. Зеленський у цьому протистоянні зараз виглядає як миша, яка довірилася коту. Цей кіт пограється з мишою, а потім її покарає за це", - сказав Безсмертний.

Пізніше в Офісі президента, коментуючи звільнення Безсмертного, заявили, що глава держави делегував організацію відстоювання позицій України на переговорах у Мінську Леоніду Кучмі, і "під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську".

Звільнення Безсмертного

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У вівторок Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від обов'язків представника України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Президент уповноважив Безсмертного представляти країну у політичній підгрупі на початку липня. Таким чином він виконував цю роль трохи більше місяця.

За цей час, як повідомляв сам Безсмертний, у Мінську домовились про обмін полоненими та засудженими, а також про початок перемир'я з 21 липня. Воно передбачало безстрокове припинення вогню на Донбасі і зупинку мінування території.

Згодом стало зрозуміло, що "ЛНР" і "ДНР" умов перемир'я не дотримуються. Лише 6 серпня у зоні Операції об'єднаних сил внаслідок обстрілів загинули четверо українських військових.

Водночас "ДНР" і "ЛНР" так само звинувачують українську сторону в обстрілах та діях диверсійних груп, втім, своїх втрат не розкривають.

Нещодавно Безсмертний висловив думку, що після загибелі військових Україна мала б призупинити участь у Мінському процесі.

"Після подій у Павлополі перше, що треба було сказати: Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат", - сказав він.

"Якщо на Росію не тиснути, вона діятиме агресивно і ще більш агресивно. В Росії зовнішня політика реалізується через принцип "примушення до миру силою".

Раніше, у 2015 - 2016 роках, Роман Безсмертний вже очолював політичну підгрупу мінських перемовин і після того досить різко критикував політику президента Петра Порошенка.

У 2019 він також відзначився критикою Володимира Зеленського.

Під час президентської кампанії Безсмертний, який також балотувався на посаду президента, заявив, що його порада Зеленському - "піти і забрати всі документи з ЦВК".

"Цей сором ми ще довго і довго будемо переживати із Зеленським. Допустити обрання подібного президента - це принизити націю", - заявив пан Безсмертний 22 березня 2019 року.

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