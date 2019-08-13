9 жінок звинуватили Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях

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Одразу дев'ять жінок звинуватили відомого іспанського оперного співака Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях.

Вісім співачок і одна танцюристка кажуть, що інциденти з домаганням мали місце впродовж кількох останніх десятиліть - починаючи з 1980-х.

Лише одна з жінок - Патриція Вульф - погодилася розкрити своє ім'я. Усі інші побажали зберегти анонімність.

Сам Пласідо Домінго в заяві, яку оприлюднило агентство Associated Press, не коментував окремі звинувачення, але сказав, що "у представленому вигляді ці звинувачення виглядають неточними".

"У будь-якому разі дуже боляче чути, що я міг когось засмутити, змусити їх відчувати себе дискомфортно - безвідносно до того, як давно це було, і безвідносно до моїх найкращих намірів".

"Я вірю, що усі мої стосунки завжди ґрунтувалися на взаємній згоді".

"Я усвідомлюю, що правила і стандарти поведінки, за якими нас оцінюють сьогодні, дуже відрізняються від тих, що існували в минулому".

"Люди, які мене знають і які працювали зі мною, добре знають: я не той, хто навмисно робить іншим боляче чи ображає їх".

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Патриція Вульф каже, що Пласідо Домінго ніколи її не торкався, але він часто підходив до неї дуже близько і запитував, чи "потрібно їй додому сьогодні вночі".

Інша жінка розповіла, що пан Домінго якось поклав руку їй на спідницю. Три інші жінки кажуть, що він поцілував їх проти їхньої волі.

Усі інциденти, якщо вірити жінкам, траплялися в різний час, різних місцях та за різних обставин - приміром, у гримерці, готельному номері чи під час робочих зустрічей.

"Бізнес-ланч - це не дивно. Дивно - коли під час бізнес-ланчу хтось постійно намагається взяти тебе за руку, або кладе свою руку тобі на коліно. Він завжди так чи інакше торкався тебе і цілував".

Пласідо Домінго 78 років, він залишається одним із найбільш відомих оперних виконавців, а білети на його виступи розкуповують дуже швидко.

Наразі Домінго є генеральним директором Лос-Анджелеської опери. До цього він займав посади директора і гендиректор Вашингтонської національної опери.

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