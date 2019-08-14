Вибух на полігоні у Росії: рівень радіації перевищив норму в 16 разів

Копирайт изображения Reuters Image caption Полігон біля селища Ньонокса, де проходило випробування, що спричинило стрибок радіації, існує багато десятиліть

Рівень радіації поблизу місця вибуху ракети, що стався в Архангельській області 8 серпня, у 16 разів перевищив норму. Про це повідомила служба погоди Росгідромет.

"8 серпня 2019 року Архангельська територіальна система АСКРО (АТ АСКРО) у 6-ти з 8-ми пунктів міста Сєвєродвінська зафіксувала перевищення потужності дози гамма-випромінювання у 4-16 разів", - наголошується у повідомленні.

Росгідромет вимірював рівень радіації в портовому місті Сєвєродвінськ, де мешкає 180 тисяч людей, після вибуху.

Висновки метеослужби суперечать повідомленням російських чиновників після катастрофи, які казали, що рівень випромінювання незабаром після вибуху був вище норми лише приблизно 40 хвилин. Натомість Росгідромет заявив, що перевищення норми тривало дві з половиною години.

Вибух стався 8 серпня біля узбережжя Сєвєродвінська на військовому об'єкті в Білому морі. П'ятеро вчених загинули, троє поранені.

Російське державне ядерне агентство "Росатом" повідомило, що це було випробування рідинного реактивного двигуна.

Натомість низка експертів, та президент США Дональд Трамп припустили, що проводилося випробування крилатої ракети з ядерною силовою установкою "Буревісник"

В Міноборони Росії стверджували, що "жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі".

Копирайт изображения Reuters Image caption КПП біля полігону у селищі Ньонокса Архангельської області, де під час випробувань загинули вчені Росатому

Паніка

Вибух викликав паніку серед місцевих жителів. Дехто з них кинувся до аптек купувати медичний йод, який може обмежити вплив радіації.

Повідомлялося, що в містах Архангельськ та Сєвєродвінськ закінчуються запаси йоду.

У вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився розповісти подробиці інциденту. "Нещасні випадки, на жаль, трапляються", - сказав він журналістам.

Водночас він зазначив, що російський ядерний сектор "значно перевершує рівень, який вдалося досягти іншим країнам на даний момент".

Чи евакуювали місцевих мешканців?

Були суперечливі повідомлення щодо евакуації мешканців селища Ньонокса, де проживає кілька сотень людей.

Деякі місцеві жителі повідомили російським ЗМІ, що їм запропонували залишити їхні будинки до запланованих військових навчань.

У прес-службі адміністрації Сєвєродвінська Інтерфаксу повідомили, що мешканців попросили залишити село у зв'язку з плановими роботами на полігоні.

Натомість губернатор Архангельської області Ігор Орлов назвав повідомлення про евакуацію "нісенітницею", і зазначив, що у селищі проходять "планові заходи".

Пізніше "Інтерфакс" процитував місцеву адміністрацію Сєвєродвінська, яка повідомила, що військові скасували плани щодо робіт на полігоні в Ньонокса.

Що відомо про вибух?

Спочатку Міністерство оборони Росії заявляло, що вибух стався під час випробування ракетного двигуна із рідким паливом, загинули двоє людей, не уточнюючи, хто є жертвами.

Пізніше "Росатом" заявив, що випробування стосувалося "джерела радіоізотопного палива" і відбувалося на платформі у морі.

Інженери начебто завершили випробування, але раптом спалахнула пожежа, двигун вибухнув, люди впали у море, повідомив "Росатом".

Вибух викликав припущення про те, що стався вибух крилатої ракети з ядерною силовою установкою, відомої як "Буревісник" або Skyfall. Президент Володимир Путін згадував ракету в промові до російського парламенту в березні 2018 року.

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що Росія справді випробовує таку ракетну систему.

У дописі в Twitter, опублікованому в понеділок, пан Трамп зазначив, що США розробляють "схожі, хоча й більш досконалі технології", ніж росіяни.

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