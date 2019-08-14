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Кабінет міністрів під керівництвом Володимира Гройсмана не розглядатиме питання звільнення Віталія Кличка з посади керівника Київської міської адміністрації.

З проханням звільнити мера столиці з посади голови КМДА раніше звернувся до Кабміну Офіс президента.

Сам Віталій Кличко критикував такі наміри команди президента і пов'язував це з бажанням людей Зеленського встановити контроль над бюджетом столиці.

Про те, що чинний склад уряду не розглядатиме це питання, заявив речник Гройсмана Василь Рябчук.

Офіс президента проти Кличка

Наприкінці липня Офіс президента направив до уряду лист з проханням внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Однак розгляд цього питання відклали, адже Кабмін пішов у відпустку.

В Офісі президента пояснили: "Це зроблено у відповідності до вимог закону. Так само, як були подання на звільнення голів інших облдержадміністрацій".

Згодом на брифінгу керівник ОП Андрій Богдан сказав, що Віталій Кличко - неефективний керівник міста, він не може справитися зі "смотрящими".

"Я його особисто шість разів, тобто по три рази на кожній зустрічі, попросив відмовитися від інституту "смотрящих" у Києві, відійти від усіх корупційних схем і стати дійсно народним мером, людиною, яка не має жодного стосунку до корупції і безхазяйності", - заявив Андрій Богдан.

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Також керівник ОП розповів, що до нього нібито звертався адвокат одного зі "смотрящих", який запропонував половину від нелегальних прибутків у Києві, що складають 40 млн доларів на рік. Водночас навести підтвердження такої розмови Андрій Богдан не зміг, адже "не був до неї готовий".

Окрім того, він закликав Віталія Кличка піти у відставку з крісла голови КМДА ще й через "політичну відповідальність", адже мера столиці свого часу обрали головою партії БПП "Солідарність".

Реакція Кличка

Віталій Кличко назвав заяви керівника Офісу президента "байками зі склепу" та "добіркою пліток, маніпулятивних домислів".

Він повідомив журналістам, що люди з Офісу президента намагаються тиснути. "Мені поступив дзвінок - пан Богдан заявив, що я повинен коригувати свої дії щодо процесів, які відбуваються в місті. Мені були озвучені два прізвища, дві персоналії - я можу обирати: з тим чи з іншим. Це були прізвища пана Вавриша і пана Ткаченка", - заявив тоді Кличко.

Звинувачення щодо корупції та "смотрящих" він назвав "страшилками Богдана", які мають розслідувати правоохоронні органи.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO Image caption В розпал суперечки Кличко задіяв "важку артилерію" - зустрівся з двокатом Трампа Руді Джуліані і виставив фото в соцмережах.

"Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею", - пояснив Кличко.

У чому проблема

Віталій Кличко - обраний мер Києва. Проте виконавча влада у місті належить Київській міській державній адміністрації. За традицією головою КМДА президент призначає саме обраного мера столиці. Але законодавчо ці речі чітко не закріплені.

У Конституції чітко вказано, що особливості здійснення виконавчої влади в Києві визначає окремий закон.

Згідно із законом про "Столицю України - місто-Герой Київ", виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, а її голову призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Чи має мер поєднувати посаду голови КМДА там не вказано.

Стаття 118 Конституції твердить, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів". Також жодної конкретики щодо поєднання посад голови КМДА та мера.

Проте у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив 118 статтю Конституції та чітко визначив, що президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера.

"Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації", - йдеться у чинному рішенні Конституційного суду.

"Своя людина" для Зеленського

Раніше генеральний директор медіахолдингу "1+1 медіа" Олександр Ткаченко, який обрався до нової Верховної ради за списком "Слуги народу", заявив, що політсила президента ініціює схвалення нового закону про столицю, який передбачав би поділ посади мера та голови Київської міської державної адміністрації.

"Одним із пріоритетних законів, який "Слуга народу" збирається вносити в парламент, буде саме закон про столицю. Там усі ці пункти щодо перерозподілу повноважень і делегування їх у райони, щодо того, як буде формуватися влада в Києві, є. Паспорт цього законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом", - заявляв Ткаченко.

Сам Віталій Кличко раніше підтверджував, що в липні мав зустріч з Володимиром Зеленським, і той повідомив його про плани розділити посади міського голови і голови КМДА, щоб призначити "свою людину".

"Спасибі, що не з преси я про це дізнався. Наголошу ще раз: позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення до методів Януковича, коли мер виконує декоративну функцію, а містом керує призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка перед громадою не має жодних зобовʼязань", - сказав Кличко у відеозверненні.

"Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці "свого" мера, нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють", - додав він.

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