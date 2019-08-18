Як соцмережі крадуть життя підлітків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Часто замість того, щоб заснути й набратися сил, діти вночі перевіряють свої соціальні мережі

Соціальні медіа не завдають безпосередньої шкоди підліткам, але скорочують час, який вони витрачають на сон і фізичну активність.

За словами британських дослідників, батьки повинні заборонити телефони у спальнях після 22:00 і заохочувати своїх дітей до занять спортом.

Дівчатка особливо уразливі до кібербулінгу в соцмережах, що може призвести до стресу.

Причина психологічної перенапруги серед хлопчиків потребує додаткового вивчення, кажуть науковці.

У Великій Британії дев'ять з 10 підлітків користуються соціальними мережами, тому зростає занепокоєння щодо негативного впливу соціальних мереж на психічне здоров'я і добробут молоді.

Наявні результати досліджень часто суперечливі через відсутність довгострокових даних.

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Британські вчені створили репрезентативну групу з понад 12 тисяч школярів і опитували їх протягом трьох років, з 13 до 16 років.

Результати дослідження оприлюднили в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

Що досліджували?

Учнів 9-го класу запитали, як часто вони перевіряють свої сайти у соціальних мережах, Instagram, Facebook, Whatsapp і Twitter, але не уточнювали, скільки часу вони там проводять.

51% дівчаток і 43% хлопчиків заходять у соціальні мережі більш ніж тричі на день. Серед одинадцятикласників цей показник збільшився - 69% хлопчиків і 75% дівчаток.

Тих самих підлітків, коли вони були у 10 класі, попросили заповнити анкету, щоб оцінити стан їхнього емоційного та психічного здоров'я. Запитання стосувались кібербулінгу, сну і фізичної активності.

За рік, коли діти вже навчались в 11 класі, їх запитали про рівень щастя і про те, наскільки вони стурбовані і задоволені життям.

Які результати?

Юнаки і дівчата, які заходили у соціальні мережі більш ніж тричі на день, були схильні до психологічних розладів.

Дівчата почувалися менш щасливими і страждали від нападів тривожності. В той час, як хлопці не мали таких проблем.

Дослідники заявили, що існує доказ міцного зв'язку між соціальними мережами та психічним здоров'ям.

У дівчаток негативні наслідки були пов'язані з порушенням сну, кібербулінгом і, меншою мірою, з відсутністю фізичної активності.

Проте ці фактори мали набагато менший вплив на хлопчиків.

Чи варто батькам хвилюватися?

"Батьки відчувають шалений тиск через обсяг часу, який їхні діти витрачають на соцмережі щодня, - каже професор Рассел Вінер з британського Інституту здоров'я дитини, що керує дослідженням, - Насправді ж їх має турбувати те, скільки часу діти присвячують спорту і сну, адже соцмережі часто витісняють інші речі".

Однак не варто забувати, що соцмережі - важлива частина життя наших дітей, яка може мати свої переваги, додає пан Вінер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заохочуйте дітей активно проводити час

"Головне, щоб віртуальне життя не замінило реальне, - додає ще одна учасниця дослідження, дитячий психіатр Даша Ніколс. - Тому це, швидше, питання балансу".

Дослідження також показало, що соціальна поведінка хлопчиків і дівчаток в соціальних мережах дуже відрізняється.

Однак вивчення особливостей і причин цієї відмінності потребує додаткових досліджень.

Кібербулінг

Психіатр Даша Ніколс радить батькам уважніше стежити за життям своїх дітей у соціальних мережах, закрити доступ до матеріалів, які викликають негативні емоції, особливо вночі.

"Віртуальний світ має свої ризики. Чи не найнебезпечнішим є кібербулінг. Тому цю тему неможна замовчувати", - переконана вона.

"Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ми можемо запобігти негативному впливу соціальних мереж, особливо на вразливих дітей і молодь, - додає Луїза Теодосія з Королівського коледжу лікарів-психіатрів. - Приємно, що соціальні медіакомпанії не стоять осторонь і роблять свій внесок у фінансування цього важливого дослідження, щоб допомогти молоді безпечно користуватися інтернетом".

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