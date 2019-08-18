Як соцмережі крадуть життя підлітків
Соціальні медіа не завдають безпосередньої шкоди підліткам, але скорочують час, який вони витрачають на сон і фізичну активність.
За словами британських дослідників, батьки повинні заборонити телефони у спальнях після 22:00 і заохочувати своїх дітей до занять спортом.
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Дівчатка особливо уразливі до кібербулінгу в соцмережах, що може призвести до стресу.
Причина психологічної перенапруги серед хлопчиків потребує додаткового вивчення, кажуть науковці.
У Великій Британії дев'ять з 10 підлітків користуються соціальними мережами, тому зростає занепокоєння щодо негативного впливу соціальних мереж на психічне здоров'я і добробут молоді.
Наявні результати досліджень часто суперечливі через відсутність довгострокових даних.
Британські вчені створили репрезентативну групу з понад 12 тисяч школярів і опитували їх протягом трьох років, з 13 до 16 років.
Результати дослідження оприлюднили в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.
Що досліджували?
Учнів 9-го класу запитали, як часто вони перевіряють свої сайти у соціальних мережах, Instagram, Facebook, Whatsapp і Twitter, але не уточнювали, скільки часу вони там проводять.
51% дівчаток і 43% хлопчиків заходять у соціальні мережі більш ніж тричі на день. Серед одинадцятикласників цей показник збільшився - 69% хлопчиків і 75% дівчаток.
Тих самих підлітків, коли вони були у 10 класі, попросили заповнити анкету, щоб оцінити стан їхнього емоційного та психічного здоров'я. Запитання стосувались кібербулінгу, сну і фізичної активності.
За рік, коли діти вже навчались в 11 класі, їх запитали про рівень щастя і про те, наскільки вони стурбовані і задоволені життям.
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Які результати?
Юнаки і дівчата, які заходили у соціальні мережі більш ніж тричі на день, були схильні до психологічних розладів.
Дівчата почувалися менш щасливими і страждали від нападів тривожності. В той час, як хлопці не мали таких проблем.
Дослідники заявили, що існує доказ міцного зв'язку між соціальними мережами та психічним здоров'ям.
У дівчаток негативні наслідки були пов'язані з порушенням сну, кібербулінгом і, меншою мірою, з відсутністю фізичної активності.
Проте ці фактори мали набагато менший вплив на хлопчиків.
Чи варто батькам хвилюватися?
"Батьки відчувають шалений тиск через обсяг часу, який їхні діти витрачають на соцмережі щодня, - каже професор Рассел Вінер з британського Інституту здоров'я дитини, що керує дослідженням, - Насправді ж їх має турбувати те, скільки часу діти присвячують спорту і сну, адже соцмережі часто витісняють інші речі".
Однак не варто забувати, що соцмережі - важлива частина життя наших дітей, яка може мати свої переваги, додає пан Вінер.
"Головне, щоб віртуальне життя не замінило реальне, - додає ще одна учасниця дослідження, дитячий психіатр Даша Ніколс. - Тому це, швидше, питання балансу".
Дослідження також показало, що соціальна поведінка хлопчиків і дівчаток в соціальних мережах дуже відрізняється.
Однак вивчення особливостей і причин цієї відмінності потребує додаткових досліджень.
Кібербулінг
Психіатр Даша Ніколс радить батькам уважніше стежити за життям своїх дітей у соціальних мережах, закрити доступ до матеріалів, які викликають негативні емоції, особливо вночі.
"Віртуальний світ має свої ризики. Чи не найнебезпечнішим є кібербулінг. Тому цю тему неможна замовчувати", - переконана вона.
"Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ми можемо запобігти негативному впливу соціальних мереж, особливо на вразливих дітей і молодь, - додає Луїза Теодосія з Королівського коледжу лікарів-психіатрів. - Приємно, що соціальні медіакомпанії не стоять осторонь і роблять свій внесок у фінансування цього важливого дослідження, щоб допомогти молоді безпечно користуватися інтернетом".
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