Знайшли рештки "пінгвіна-монстра". Він був розміром з людину

Копирайт изображения Canterbury Museum Image caption Гігантський пінгвін у реконструкції Кентерберійського музею у Новій Зеландії

Залишки гігантського пінгвіна розміром з людину виявили у Новій Зеландії.

Знайдені скам'янілі кістки тварини, яка, як вважають, була заввишки у 1,6 метра і важила до 80 кг.

Найбільший існуючий вид - імператорський пінгвін виростає приблизно до 1,2 метра заввишки.

Вимерлий вид жив в епоху палеоцену 56-66 млн років тому.

Тварину, яку у новозеландському Кентерберійському музеї назвали "пінгвіном-монстром", додали до переліку вимерлих представників гігантської новозеландської фауни. У цьому переліку вже є папуги, орли, кажани і птахи моа, що були заввишки у 3,6 метра і важили до 250 кг.

Що це був за пінгвін?

"Це один з найбільших видів пінгвінів, яких колись знаходили", - заявив BBC Пол Скофілд, старший куратор музею.

"Це дуже особлива знахідка для вод південної півкулі", - додав він.

Вважається, що пінгвіни стали такими великими, оскільки великі морські плазуни зникли з океанів, приблизно в той самий час, коли зникли й динозаври.

"Тоді протягом 30 мільйонів років це був час гігантських пінгвінів", - вважає пан Скофілд.

"Ми вважаємо, що в той час тварини розвивалися дуже швидко, - пояснює пан Скофілд. - Температура води навколо Нової Зеландії була ідеальною тоді, близько 25 градусів Цельсію у порівнянні з 8 градусами Цельсію зараз".

Копирайт изображения Canterbury museum Image caption Рештки гігантського пінгвіна досліджувала міжнародна команда науковців

За часів гігантських пінгвінів Нова Зеландія все ще була єдиним цілим з Австралією, яка, як вважається, була пов'язаною з Антарктидою.

Новий вид, який має латинську назву crossvallia waiparensis, нагадує іншого доісторичного гігантського пінгвіна, crossvallia unienwillia, рештки якого знайшли в Антарктиді.

На думку дослідників, ступні в гігантського пінгвіна, ймовірно, грали більшу роль у плаванні, ніж у сучасних пінгвінів.

Ймовірно, він мешкав у водах навколо Нової Зеландії разом з "гігантськими черепахами, кораловими поліпами та дивними на вигляд акулами", - говорить пан Скофілд.

Чому він зник?

Не зовсім зрозуміло, чому гігантські пінгвіни зникли з вод Південної півкулі.

Найпоширеніша теорія полягає в тому, що це просто пов'язано зі зростанням конкуренції з морськими ссавцями.

"Великі морські рептилії просто вимерли", - сказав BBC Джеральд Мейр, інший автор нового дослідження.

"В Антарктиді та Новій Зеландії не було великих морських конкурентів до прибуття зубатих китів та ластоногих (тюленів) через багато мільйонів років", - наголошує науковець.

За його словами, вимирання гігантських пінгвінів, здається, пов'язане зі зростанням цих конкурентів, але точні причини зникнення гігантських пінгвінів все ще обговорюються.

Де знайшли рештки?

Кістки ніг нового виду виявили минулого року на місці розкопок в Північному Кентербері і відтоді їх аналізувала міжнародна команда науковців.

"Це місце майже унікальне, - розповідає пан Скофілд. - Це русло річки, що врізається в скелю".

Йдеться про місце розкопок, де рештки давніх тварин знаходять з 1980-х років, і багато відкриттів - як це, останнє - зроблені відданими справі палеонтологами-аматорами.

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