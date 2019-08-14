Хацкевича звільнили з "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів

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Головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича у середу звільнили з посади. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди", - йдеться у повідомленні.

"ФК "Динамо" (Київ) щиро дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності", - додають у клубі.

Хто буде новим тренером обіцяють повідомити пізніше.

Напередодні "Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, програвшит "Брюгге".