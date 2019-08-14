У Британії вперше заборонили рекламу через гендерні стереотипи. Що в ній було?

Копирайт изображения MondelezUK

У Великій Британії вперше заборонили телевізійну рекламу за новим кодексом, який покликаний боротися з гендерними стереотипами.

Йдеться про два рекламні ролики американської компанії Mondelez і німецького автовиробника Volkswagen.

Перший - це реклама сиру "Філадельфія". Героями відео виступають два чоловіки, які відволікаються на їжу, забувають про своїх дітей і залишають їх на конвеєрній стрічці.

На це відео в Управління зі стандартів реклами (ASA) поскаржилися 128 людей. На їхню думку відео поширює старий гендерний стереотип, про те, що чоловіки не здатні піклуватися про дітей і є настільки некомпетентними, що становлять для дітей небезпеку.

Друге відео - реклама Volkswagen - є нарізкою кадрів різних людей в різних обставинах: чоловік і жінка, що ночують у палатці, космонавти на борту космічного корабля, параспортсмен під час тренування і жінка, що сидить на лавці поряд із дитячим візком.

У частини глядачів, які звернулися зі скаргами до ASA, склалося враження, що відео так само поширює гендерні стереотипи: мовляв, чоловіки в ньому зображені активними, тоді як жінкам, навпаки, відведена пасивна роль.

Копирайт изображения Volkswagen

Представниця ASA Джесс Тай розповіла BBC, що використання гендерних стереотипів у рекламі може завдати великої шкоди в реальному житті.

"З рекламою, яка протиставляє чоловічі й жіночі стереотипи, потрібно бути дуже обережними. Мова йде про те, яким може бути загальний ефект від використання таких гендерних стереотипів".

Водночас Mondelez і Volkswagen із претензіями на свою адресу не згодні.

Так, у Mondelez пояснили, що у своїй рекламі, навпаки, хотіли закріпити позитивний образ чоловіків та їхню активну роль у вихованні дітей.

Представники Volkswagen так само запевняють, що в їхній рекламі немає жодного натяку на те, що догляд за дітьми - це виключно жіноча справа.

Нові правила для реклами були затверджені ASA минулого місяця.

Передбачається, що відтепер у рекламі не буде жінок, які, приміром, не здатні припаркувати авто, або чоловіків, які відмовляються виконувати хатню роботу.

Правила поширюватимуться на всі медіаресурси: газети, журнали, телебачення і інтернет.

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