Жінка знайшла посилку Amazon на другому поверсі будинку. Її "закинули через верхнє вікно"
Британка Клаудін Макларен була дуже здивована, коли повернулася додому і виявила посилку від Amazon на другому поверсі власного будинку.
За словами жінки, коли в понеділок вона поверталася додому, то знайшла під дверима записку від кур'єра: в ній йшлося, що посилку помістили "у відкрите вікно".
Повідомлення здалося їй дивним, оскільки всі вікна на першому поверсі були зачинені.
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Проте коли пані Макларен піднялася на другий поверх, то побачила там коробку зі світлодіодними лампочками, які замовила напередодні - посилка, як і її вміст, була неушкодженою.
"Ми подумали, що це весело, він (кур'єр - Ред.) мав бути дуже впевненим у собі, коли робив це", - каже жінка.
Пані Макларен розповіла, що розмір посилки складає 22 на 22 см, тоді як розмір вікна, в яке її кинули, - 42 на 48 см.
"Моя мама каже, що він точно займається крикетом. Вікно - на висоті трьох метрів, і немає жодного доказу, що він скористався драбиною", - додає вона.
"Це публічне місце, хтось точно мав би бачити, як він це робить. Я дуже хотіла б зрозуміти, як йому це вдалося".
Втім, каже вона, її реакція на таку форму доставки, можливо, була б іншою, якби лампочки розбилися.
В Amazon заявили, що мають дуже високі стандарти щодо компаній-партнерів, які доставляють посилки, і очікують, що з ними поводяться обережно.
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