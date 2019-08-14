Жінка знайшла посилку Amazon на другому поверсі будинку. Її "закинули через верхнє вікно"

Копирайт изображения Claudine McLaren Image caption Вікно, в яке "доставили" посилку

Британка Клаудін Макларен була дуже здивована, коли повернулася додому і виявила посилку від Amazon на другому поверсі власного будинку.

За словами жінки, коли в понеділок вона поверталася додому, то знайшла під дверима записку від кур'єра: в ній йшлося, що посилку помістили "у відкрите вікно".

Повідомлення здалося їй дивним, оскільки всі вікна на першому поверсі були зачинені.

Проте коли пані Макларен піднялася на другий поверх, то побачила там коробку зі світлодіодними лампочками, які замовила напередодні - посилка, як і її вміст, була неушкодженою.

"Ми подумали, що це весело, він (кур'єр - Ред.) мав бути дуже впевненим у собі, коли робив це", - каже жінка.

Пані Макларен розповіла, що розмір посилки складає 22 на 22 см, тоді як розмір вікна, в яке її кинули, - 42 на 48 см.

Копирайт изображения Claudine McLaren Image caption У записці йшлося, що посилку "залишили в безпечному місці"

"Моя мама каже, що він точно займається крикетом. Вікно - на висоті трьох метрів, і немає жодного доказу, що він скористався драбиною", - додає вона.

"Це публічне місце, хтось точно мав би бачити, як він це робить. Я дуже хотіла б зрозуміти, як йому це вдалося".

Втім, каже вона, її реакція на таку форму доставки, можливо, була б іншою, якби лампочки розбилися.

В Amazon заявили, що мають дуже високі стандарти щодо компаній-партнерів, які доставляють посилки, і очікують, що з ними поводяться обережно.

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