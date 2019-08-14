У тілі футболіста Еміліано Сала виявили смертельний рівень чадного газу

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Нападник клубу "Кардіфф" Еміліано Сала, який у січні загинув у катастрофі літака над Ла-Маншем, перед смертю вдихнув велику кількість чадного газу. Про це йдеться у звіті британського агентства з розслідування авіакатастроф.

28-річний футболіст і 59-річний пілот Девід Іботсон загинули 21 січня, коли їхній літак впав у пролив Ла-Манш під час перельоту з Нанта (Франція) до Кардіффа (Велика Британія).

Як показали токсикологічні тести, рівень карбоксигемоглобіну (сполучення гемоглобіну і чадного газу) в крові Еміліано Сала складав 58%.

Настільки високий рівень чадного газу в крові може супроводжуватися приступом, втратою свідомості або інсультом.

Тіло пілота Девіда Іботсона так і не знайшли.

Звідки у літаку чадний газ?

Літаки з поршневим двигуном - такі як модель Piper Malibu, на якій летів Сала, - виділяють велику кількість чадного газу.

Як правило, він виводиться з літака через вихлопну систему, але через проблеми з системою обігріву чи вентиляції може проникнути в салон.

На ринку є прилади, які сигналізують про наявність чадного газу у приміщенні чи у салоні літака.

Чадний газ не має кольору, смаку і запаху, тому навіть вдихаючи його, людина навряд чи це усвідомить.

Копирайт изображения AAIB Image caption Уламки літака, на якому перебував футболіст

За словами адвоката Деніела Маковера, який представляє родину футболіста, у близьких Сала виникли додаткові питання.

"Родина вважає, що необхідно провести додаткову оцінку технічного стану літака перед вильотом. Родина та суспільство мають знати, яким чином чадний газ потрапив у салон. Майбутнє безпечних авіаперевезень залежать від того, що ми зможемо дізнатися", - каже адвокат.

Слідство намагається зрозуміти, як газ міг потрапити в кабіну, працюючи з виробниками літака у США. Інспектори хочуть виявити "операційні, людські і технологічні фактори", через які футболіст і пілот могли отруїтися.

За словами інспектора Джерейнта Герберта, який веде справу про падіння літака футболіста, слідство вважає, що і Сала, і пілот, ймовірно, отруїлись чадним газом незадовго до катастрофи.

Остаточні результати дослідження мають бути оприлюднені у 2020 році.

Зникнення Еміліано Сала

Літак, на борту якого перебував футболіст, зник з радарів 21 січня, коли пролітав над Ла-Маншем.

Уламки літака вдалося знайти лише на початку лютого. Рятувальники змогли виявити тіло загиблого футболіста, а от тіло пілота так і не знайшли.

Незадовго до зникнення Еміліано Сала, футбольні клуби "Нант" (Франція) і "Кардіфф Сіті" (Велика Британія) домовилися про його трансфер.

Повідомлялося, що "Кардіфф" погодився заплатити за Сала 15 мільйонів фунтів стерлінгів - рекордну суму в історії клубу. Проте жодного матчу за нову команду аргентинський футболіст зіграти так і не встиг.

Згодом стало відомо, що пілот, який керував літаком, не мав права літати вночі: він був дальтоніком і тому його ліцензія містила обмеження на польоти у вечірні та нічні години.

При цьому розклад польотів свідчить про те, що літак, на якому летів Еміліано Сала, мав вилетіти з французького міста Нант о 9 годині ранку 21 січня.

Але на прохання футболіста рейс відклали до 19 години - Сала хотів попрощатися зі своїми друзями з футбольного клубу "Нант".

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