Скандал навколо Джастіна Трюдо: уповноважений з етики виявив конфлікт інтересів

Копирайт изображения Getty Images

Уповноважений з питань етики Канади Маріо Діон дійшов висновку, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо порушив федеральні правила, які стосуються наявності конфлікту інтересів.

В оприлюдненому звіті йдеться, що Трюдо намагався вплинути на колишнього міністра міністра юстиції і генпрокурора Канади Джоді Вілсон-Рейболд щодо розслідування кримінальної справи проти SNC-Lavalin - найбільшої інженерно-будівельної компанії країни.

Сам Трюдо заперечує, що якимось чином впливав на розслідування з метою захистити SNC-Lavalin.

Висновки Уповноваженого не мають жодних юридичних наслідків, але все одно можуть стати для Трюдо серйозною репутаційною проблемою - особливо з огляду на те, що восени в Канаді пройдуть всезагальні вибори.

У звіті Уповноваженого сказано, що Трюдо порушив дев'ятий розділ Акту про конфлікт інтересів, який забороняє посадовим особам використовувати свою посаду для неналежного просування приватних інтересів інших осіб.

"Прем'єр-міністр особисто і через своїх помічників використовував різноманітні засоби для здійснення впливу на пані Вілсон-Рейболд", - каже Маріо Діон.

За його словами, владні повноваження пана Трюдо і його підлеглих були використані для того, аби "обійти, підірвати і спробувати дискредитувати" рішення міністра не укладати мирову угоду з SNC-Lavalin.

У чому звинувачують Трюдо?

Раніше ексміністр юстиції Джоді Вілсон-Рейболд заявила, що Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над SNC-Lavalin матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.

Корпорація SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній. Її звинувачують в корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів.

Стверджується, що компанія платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Екс-генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд каже, що Джастін Трюдо намагався чинити на неї тиск

Фірма відкрито виступала за те, аби цю справу не доводили до суду і прагнула досягти мирової угоди. У керівництві компанії кажуть, що давно покарали винних у корупційних діях і змінили способи діяльності.

SNC-Lavalin базується у Квебеку - провінції, яка давно сприймається, як ключова для Ліберальної партії, лідером якої є Джастін Трюдо.

Як правило, якщо ліберали перемагають на виборах у Квебеку, то здобувають і більшість голосів у парламенті. А якщо програють - то програють дуже суттєво.

Водночас із тим, коли тодішній генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд вела справу проти SNC-Lavalin, в Квебеку проходили регіональні вибори, на яких ліберальний кандидат зазнав поразки.

Саме цей аргумент, каже вона, часто використовували ті, хто намагався вмовити її не доводити справу проти SNC-Lavalin до суду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джоді Вілсон-Рейболд і Джастін Трюдо, 2015 рік

Сам Трюдо неодноразово заперечував, що чинив тиск на екс-генпрокурора і заявляв, що будь-які спроби захистити SNC-Lavalin з боку його і його оточення мали єдину мету: уникнути втрати канадцями робочих місць.

За його словами, він не згоден з версією подій, яку озвучила Вілсон-Рейболд, і завжди спілкувався з нею в рамках правил.

Наприкінці березня Вілсон-Рейболд передала Палаті общин Канади документи і аудіозапис, який нібито доводить наведені нею факти. Під час розмови, як каже екс-міністр, тепер вже колишній голова таємної ради (секретаріату при кабінеті міністрів Канади) Майкл Вернік переконував її не доводити справу до судового процесу.

Співрозмовник Вілсон-Рейболд кілька разів зауважив, що прем'єр-міністр Трюдо зацікавлений в тому, щоб у справі SNC-Lavalin була укладена угода - без доведення справи до суду.

Вілсон-Рейболд заявила, що вважає такі прохання недопустимими і що обговорення подібних питань може кинути тінь на незалежність генерального прокурора.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!