Правоохоронці затримали заступника міністра: у чому його підозрюють?
Правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Чиновник, начебто вимагав хабар, але підозрюють його у шахрайстві.
Відповідно до повідомлення СБУ у Facebook, працівники спецслужби спільно з детективами НАБУ та управління спецрозлідувань Генпрокуратури затримали пана Гримчака та його помічника, які вимагали 1,1 мільйона доларів хабаря від підприємця "за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави".
"Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані "на гарячому", - йдеться у повідомленні СБУ.
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Генпрокурор Юрій Луценко у Facebook уточнив, що Гримчак та "його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень".
Водночас він опублікував фото з холу одного з супермаркетів, на якому видно групу слідчих та детектива НАБУ, поруч з якими й стоїть сам Юрій Гримчак.
За повідомленням СБУ, чоловіка підозрюють їх у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою).
Дружина затриманого заступника міністра Юлія Гримчак написала у Facebook, що після затримання Юрія Гримчака слідчі провели обшук у них вдома.
Пані Гримчак опублікувала декілька сторінок судової ухвали на проведення обшуку. З документу випливає, що правоохоронці розслідують справу щодо будівництва у Печерському районі Києва комплексу громадського призначення та кафе.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій заявило у Twitter, що затримання Юрія Гримчака "не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра".
Крім того, помічник Гримчака, якого також затримали не працює в міністерстві, оскільки посади "помічник заступника міністра" там не існує.
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