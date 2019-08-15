Трамп пропонує лідеру Китаю зустрітись, аби поговорити про протести в Гонконгу

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент США Дональд Трамп запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну "особисту зустріч" через Гонконг

Президент США Дональд Трамп запропонував особисту зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити політичну кризу, яка охопила Гонконг.

У своєму Twitter пан Трамп заявив, що не має сумнівів, що Сі Цзіньпін може "гуманно розв'язати проблему Гонконгу".

Він також прив'язав вирішення проблеми протестів у місті до торговельної угоди США з Пекіном.

"Звичайно, Китай хоче укласти угоду. Нехай вони спочатку гуманно попрацюють з Гонконгом!", - написав президент США.

Пропозиція Трампа з'явилась після тижнів бурхливих протестів проти законопроєкту щодо екстрадиції, який мав розглядати місцевий парламент.

Критики побоювалися, що законопроєкт призведе до посилення контролю Китаю над автономним Гонконгом.

Наразі розгляд законопроєкту зупинили, але протести переросли в ширший продемократичний рух.

Гонконг є частиною Китаю за принципом "одна країна — дві системи". Він має власні незалежні суди, законодавчий орган та економічну систему.

Місцеві громадяни мають більше свобод, ніж на материковій території — наприклад, Гонконг та Макао — єдині місця на території Китаю, де люди можуть проводити заходи в пам'ять про загиблих під час протестів на площі Тяньаньмень.

Напруга і сльозогінний газ

Останніми днями напруженість протистояння між демонстрантами та поліцією зросла, а керівниця місцевої адміністрації Керрі Лам попередила, що місто можуть "зіштовхнути у прірву".

У середу ввечері поліція, екіпірована щитами, застосувала сльозогінний газ, аби розігнати сотні демонстрантів, які зібралися в мікрорайоні Шам-Шуй-По. Люди світили лазерними указками у будівлю поліцейського відділку.

Лазерні указки набули особливого значення в протестах після того, як студента заарештували за володіння однією з них. Поліція назвала указки "атакувальною зброєю", яка може спричинити серйозні травми очей.

Відтоді демонстранти використовували лазери, намагаючись продемонструвати абсурдність такого твердження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз демонстранти використовують лазерні покажчики як знак протесту

Сльозогінний газ використали через день після того, як у вівторок ввечері протести в міжнародному аеропорту Гонконгу переросли у насилля.

Тисячі протестувальників заполонили будівлі терміналів, використовуючи багажні візки для побудови загороджень.

Протест розпочався як мирне масове зібрання, але переріс у повноцінний конфлікт після того, як працівники поліції застосували перцевий спрей проти деяких протестувальників, водночас намагаючись евакуювати пораненого.

Один з поліцейських без дозволу направив пістолет на протестувальників після того, як у нього відібрали кийка, яким він вдарив жінку.

Поліція Гонконгу заявила, що життя офіцера було у "великій небезпеці", і наполягає на тому, що він дістав пістолет лише через "надзвичайну необхідність".

Попередження Китаю

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Раніше розвідка США повідомила, що Китай стягнув війська до кордону з Гонконгом.

Активісти побоюються прямого військового втручання з боку Китаю — хоча аналітики вважають, що це навряд чи станеться.

Радник з питань національної безпеки президента США Джон Болтон закликав Китай "обережно" ставитись до Гонконгу, "оскільки люди в Америці пам'ятають площу Тяньаньмень".

Повторення військового придушення студентських протестів у Китаї 1989 року, було б "великою помилкою", сказав він в ефірі "Голосу Америки".

Яка причина протестів?

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Демонстрації розпочалися в червні через законопроєкт про екстрадицію, який дозволяє відправляти підозрюваних у злочинах до материкового Китаю для суду.

Критики заявили, що це підірве законні свободи Гонконгу і може бути використане для розправи з опозиціонерами.

Хоча уряд зараз зупинив розгляд законопроєкту, демонстранти хочуть його повного відкликання. Також тепер вони вимагають незалежного розслідування дій поліції та амністії для всіх заарештованих демонстрантів.

Гонконг є частиною Китаю, але його громадяни мають більше свобод, ніж громадяни на материковій території.

Він має вільну пресу та судову незалежність при так званому підході "одна країна, дві системи". Активісти бояться, що ці свободи дедалі більше стають примарними.

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