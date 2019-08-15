Навіть в Арктиці разом зі снігом випадають мікрочастинки пластику

Копирайт изображения Alfred-Wegener-Institut / Mine Tekman Image caption Команда німецьких і швейцарських учених зібрала арктичний сніг і вивчила його

Арктику вважають однією з небагатьох незабруднених частин світу, але навіть там разом зі снігом випадають мікроскопічні частинки пластику, з'ясували німецькі та швейцарські вчені.

Результати дослідження, проведеного командою з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, опубліковані в науковому журналі Science Advances.

Вивчивши зібрані в скляні банки зразки в лабораторії німецького інституту, вчені виявили в кожному літрі снігу близько десяти тисяч мікроскопічних часток пластику.

Це означає, що навіть приїхавши в Арктику, людина буде вдихати ці частинки разом з повітрям. Вплив мікропластику на внутрішні органи людини поки, щоправда, не вивчений.

Крім того, дослідники знайшли в снігу частки гуми й тверді, можливо синтетичні, волокна.

У воді, яка утворилася коли сніг розтанув, вчені знайшли набагато більше мікрочастинок, ніж очікували. Крім пластмаси там були частинки рослинної целюлози, волосся тварин, але були й частки гумових шин, лаків і фарб.

Копирайт изображения Alfred-Wegener-Institut / Melanie Bergmann Image caption Для порівняння вчені зібрали сніг також у декількох містах Німеччини й Швейцарії

"Ми очікували виявити якесь забруднення, але така кількість мікропластику нас шокувала", - сказала BBC лідер експедиції, професор Мелані Бергманн.

"Очевидно, що більша частина мікропластику в снігу потрапила туди з повітря", - говорить вона.

Учені також зібрали сніг в деяких районах Німеччини та Швейцарії. У зразках, зібраних у Німеччині, пластику було більше.

Як туди потрапив пластик?

Дослідники вважають, що мікроскопічні частинки пластику, розміром менше ніж 5 мм в діаметрі, на порівняно короткі відстані переносить вітер. Яким чином вони переміщаються через атмосферу на далекі відстані, поки що незрозуміло.

З атмосфери мікропластик "вимивається" опадами — дощем і снігом.

Нещодавнє дослідження іншої команди вчених показало, що пластик випадає з опадами навіть у французьких Піренеях, які теж вважають екологічно чистим регіоном.

Копирайт изображения Alice Trevail Image caption У воді Північного Льодовитого океану мікропластик знаходили у високій концентрації

Вчених також спантеличила присутність частинок лаків і фарб. За однією з версій, вони могли потрапити в сніг з кораблів, які впритул проходили повз льодовики. За іншою, вони потрапили в сніг від електричних вітряків.

Знайдені в снігу волокна це, ймовірно, фрагменти одягу.

"Ми повинні запитати себе, чи потрібен нам пластик у таких кількостях? Всі ці полімери у фарбах? Чи можемо ми придумати по-іншому розроблені автомобільні шини? Все це надзвичайно важливі речі", - каже професор Бергманн.

Минулого року група німецьких вчених з того ж Інституту полярних і морських досліджень виявила рекордні концентрації мікропластику в льодовиках Арктики. У зразках замороженої морської води виявили до 17 різних видів мікропластику.

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