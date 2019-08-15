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У Росії Airbus A321 "Уральських авіаліній", що вилетів з підмосковного аеропорту Жуковський до Криму, здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле. На його борту перебувало 224 пасажири та сім членів екіпажу. Всі вижили.

Після відриву від злітно-посадкової смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, які потрапили у двигуни. Це призвело до значних перебоїв у роботі двигунів, розповів агентству "Інтерфакс" представник Росавіації. Після цього Airbus здійснив посадку на поле.

Інформоване джерело агентства пояснило, що один двигун через пошкодження повністю заглохнув, практично вимкнувся і другий двигун. За таких обставин лайнер не міг маневрувати, щоб повернутися в аеропорт.

Саме тому "пілоти прийняли єдине правильне рішення - обрали найбільш безпечне місце в полі і посадили судно".

"Пілоти все зробили по інструкції і при посадці вимкнули двигуни", - цитує "Інтерфакс" гендиректора авіакомпанії Сергія Скуратов. За його словами, ризику пожежі не було.

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Що з пасажирами

На борту лайнера перебувало 224 пасажири та сім членів екіпажу.

Один з пасажирів виклав у Twitter фото та відео з літаком, що стоїть в полі, і коментарем: "Живі - і то добре".

"Нас евакуюють, я вдячний пілотам не менш, ніж богу, і те, що ми аварійно сіли, а не впали, це добре, але я не сильний в термінології, мені приємні слова людей, які раді, що ми залишилися живі, спасибі ", - написав один з користувачів.

"Двигун кілька разів хлопав, вони намагалися його знову запустити, але ми почали падати, я тримався за хрест, я тепер точно вірю в Бога", - додав він. "Пролетіли менше двох хвилин і зробили екстрену посадку в поле", - пише в Ianstagram інший користувач.

Як повідомляє російське МНС, всі, хто знаходився на борту - евакуйовані. Загиблих немає.

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"Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, бо літак сідав без шасі", - повідомив губернатор Свердловської області Євген Куйвашев.

За медичною допомогою звернулися 55 осіб, у лікарні доставили 29 пасажирів, з яких 10 - діти, повідомили в МОЗ Росії.

В МЗС України повідомили, що громадян України серед постраждалих немає.

"За інформацією МНС Росії у Московській області, серед осіб, які отримали травми, громадян України немає", - сказав BBC News Україна начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

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"Раз у 50 років"

За даним фактом у Росії відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

"[Пілоти] спрацювали чітко, за інструкцією, саме так, як їх вчили. Перед аварійною посадкою заглушили двигуни, як годиться", - заявив "Інтерфаксу" гендиректор авіакомпанії.

"Таке буває вкрай рідко - може, раз у 50 років, - розповів пан Скуратов. - І птахи були такі великі - чайки або ворони. Добре, що екіпаж діяв правильно".

"Особливо велика подяка бортпровідникам, нашим дівчаткам. Що не розгубилися і добре організували евакуацію", - додав він.

Літак, який здійснив екстрену посадку, отримав серйозні ушкодження та відсторонений від польотів.

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