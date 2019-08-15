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Головним тренером київського "Динамо" призначено Олексія Михайличенка, йдеться на офіційному сайті столичного клубу.

У повідомленні зазначається, що до нового тренерського штабу також увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко.

Олексію Михайличенку 56 років. Він вже працював тренером "Динамо" в період з 2002 по 2004 рік: під його керівництвом кияни завоювали два чемпіонства і Суперкубок України.

Окрім того, Михайличенко також тренував молодіжну команду "Динамо", а також молодіжну і дорослу збірні України.

Останнім часом він працював у "Динамо", де займав посаду спортивного директора клубу.

Очікується, що перше тренування з "Динамо" Михайличенко проведе вже у п'ятницю, 16 серпня.

Звільнення Хацкевича

Напередодні стало відомо, що з посади головного тренера "біло-синіх" звільнили Олександра Хацкевича, який очолював "Динамо" впродовж двох років - з червня 2017-го.

Це сталося на наступний день після того, як кияни зіграли внічию з бельгійським "Брюгге" і за сумою двох матчів вилетіли з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

Це стало третім поспіль вильотом динамівців з кваліфікації найпрестижнішого єврокубку - новий антирекорд клубу.

За два роки Хацкевич встиг двічі виграти Суперкубок України.

Водночас два чемпіонства та два Кубки України "динамівці" програли "Шахтарю".

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