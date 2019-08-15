НАБУ розкрило деталі "справи Гримчака"

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Національне антикорупційне бюро оприлюднило окремі деталі справи щодо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого ЗМІ називають його "помічником". Правоохоронці затримали їх напередодні.

Допомога за 100 тисяч доларів?

Слідство встановило, що представник неназваного підприємства під час спілкування з Гримчаком повідомив йому про проблему, вирішення якої є компетенцією суду і попросив про допомогу у стягненні боргу з іншої фірми.

На це, кажуть в НАБУ, Гримчак відповів, що "за грошову винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення".

Гримчак нібито обіцяв звернутися до заступника генпрокурора, щоб той вплинув на голову Касаційного цивільного суду, який згодом мав вплинути на інших суддів щодо рішення.

Згодом суму в 100 тисяч доларів зменшили до 80, твердять в НАБУ, і Гримчак спочатку отримав першу частину виплати - 50 тисяч доларів. Ці кошти Гримчак і його "помічник" начебто розподілили між собою. Другу частину їм мали передати напередодні, 14 серпня 2019 року.

І прохання на 1 мільйон?

Водночас, під час однієї з розмов із Гримчаком, представник підприємства також розповів йому про складну процедури погодження документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Ділянки, про які йшла мова, кажуть у НАБУ, є об'єктами культурної спадщини. Коли Гримчак про це дізнався, він нібито знову запропонував свою допомогу, але цього разу попросив набагато більшу суму - 1 мільйон доларів.

Ці гроші мали б бути розподілені між керівниками кількох органів влади: зокрема, міністерства культури, міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини і КМДА.

Саме під час отримання першої частини суми в 450 тисяч доларів за цю послугу і ще 30 тисяч за попередню, і було затримано Гримчака і його "помічника".

У НАБУ кажуть, що за результатами обшуків вилучили всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину суми, одержаної раніше.

Затримання Гримчака

Юрія Гримчака і його "довірену особу" затримали ввечері у середу, 14 серпня.

Відповідно до повідомлення СБУ, працівники спецслужби спільно з детективами НАБУ та управління спецрозлідувань Генпрокуратури затримали пана Гримчака та його помічника, які вимагали 1,1 мільйона доларів хабаря від підприємця "за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави".

"Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані "на гарячому", - йшлося одразу у повідомленні СБУ.

Гримчака підозрюють у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою).

Дружина заступника міністра Юлія Гримчак написала у Facebook, що після затримання Юрія Гримчака слідчі провели обшук у них вдома.

Пані Гримчак опублікувала декілька сторінок судової ухвали на проведення обшуку. З документу випливає, що правоохоронці розслідують справу щодо будівництва у Печерському районі Києва комплексу громадського призначення та кафе.

Адвокат Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш розповіла BBC News Україна, що наразі вона та підозрювані мають лише постанову, на підставі якої їх затримували 14 серпня.

За словами адвоката, у цьому документі згадуються дві справи, які між собою ніяк не пов'язані.

"Перша - це справа про замах на життя Тетяни Чорновол у 2013 році. Фабула у постанові про затримання лунає приблизно так: у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження від 4 лютого 2014 року, за фактом подій, що мали місце 25 грудня 2013 року - замах на життя Тетяни Чорновол, скоєний за змовою групи осіб. Друге провадження - за фактом умисних дій посадових осіб міністерства, спрямованих на заволодіння грішми", - сказала Тетяна Матяш у коментарі BBC News Україна.

Пізніше керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що на Гримчака слідство вийшло випадково, під час розслідування справи про замах на народного депутата Тетяну Чорновол.

"Ми розслідували побиття Чорновол, перевіряли особу на причетність до цього злочину. Ця особа безпосередньо підозрюється у причетності до побиття Чорновол, і під час її документування отримали інформацію, що вчиняється новий злочин, і виявилося, що до нього причетний Гримчак. Тобто, це новий злочин, який не пов'язаний з побиттям Чорновол, але він виявлений під час розслідування злочину проти неї", - сказав Горбатюк.

Міністерство культури, на яке, відповідно до заяви генпрокурора Юрія Луценка, обіцяв вплинути Юрій Гримчак, спростувало причетність до погодження будь-яких будівництв.

Відомство заявило, що з 1 січня 2019 року "не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва".

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