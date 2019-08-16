Жінка проникала на чужі весілля і викрадала подарунки. Її розшукує поліція

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Поліція США розшукує жінку, яка відвідувала чужі весілля у штаті Техас і викрадала подарунки, які гості дарували молодятам.

Ім'я жінки наразі не встановлено. В поліції твердять, що починаючи з грудня минулого року вона, не маючи запрошення, проникла принаймні на чотири весілля.

Також правоохоронці виклали зображення зловмисниці, зроблене прихованою камерою в одному з магазинів. Вона намагалася використати подарункову карту, яку поцупила на одному з весіль.

За інформацію, яка допоможе арештувати жінку, обіцяють 4 тисячі доларів винагороди.

"Давайте не дозволимо їй зруйнувати ще чийсь особливий день", - йдеться в заяві офісу шерифа округу Комаль.

Одні з молодят, яких обікрала зловмисниця, кажуть, що зрозуміли це вже під час медового місяця.

Вони кажуть, що впізнали на фото, поширеному поліцією, жінку, яка була в них на весіллі.

За словами молодят, вона вкрала в них кілька сотень доларів готівкою і подарункові карти на загальну суму в кілька тисяч доларів.

Наречена вірить, що правоохоронцям зрештою вдасться спіймати злодійку.

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