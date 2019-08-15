Пілот, що посадив Airbus на кукурудзяне поле, - про те, як розвивалися події на борту

Копирайт изображения Getty Images

Пілот літака Airbus A321 "Уральських авіаліній", який здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле під Москвою, розповів, як розвивалися події на борту лайнера.

Як повідомляла Росавіація, під час зльоту лайнер зіткнувся зі зграєю чайок, які потрапили у двигуни, і це призвело до значних перебоїв у їх роботі. Пілотам вдалося посадити літак в поле з прибраними шасі і двигунами, що не працювали.

Командир літака, 41-річний Дамір Юсупов, розповів журналістам, що за дві хвилини польоту йому довелося кілька разів змінювати рішення про те, що робити далі.

"Почуттів ніяких не було, думки були лише про те, як, по-перше, не допустити падіння, по-друге, коли падіння вже було неминучим, - якомога м'якше посадити літак", - каже він.

За його словами, одразу після зльоту відчутною стала нестійка робота двигунів - спочатку лівого, потім правого. Обидві ці ситуації відпрацьовуються на тренажерах, зауважив пілот.

"Я спочатку подумав, що це відмова одного двигуна. Думав, відпрацюємо відмову, вимкнемо двигун, розвернемося, або зону очікування попросимо і виконаємо посадку на тому ж самому аеродромі", - сказав він.

Проте потім пілоти побачили, що другий двигун так само втрачає потужність, і літак поступово почав знижуватися.

Копирайт изображения Getty Images

"Рішення змінювалося кілька разів. Я планував набрати певну висоту, на ній триматися, відпрацювати відмову, прийняти правильне рішення, все розрахувати. Але виявилося, що часу було замало", - розповідає Юсупов.

"Я прийняв рішення не випускати шасі, оскільки це було більш безпечним для посадки", - пояснив він.

Пілот також додав, що бригада бортпровідників спрацювала професійно і дуже швидко.

"Миттєво дали необхідні команди, випустили надувні трапи. Коли я вийшов з кабіни, всі вже були евакуйовані і перебували не безпечній відстані від літака", - каже він.

За уточненими даними, 75 пасажирам літака знадобилася медична допомога, одного довелося госпіталізувати.

Усього на борту літака перебували 225 пасажирів і сім членів екіпажу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!